Jessica Morlacchi ha annunciato ai fan di doversi sottoporre a un intervento molto delicato al naso. Era un’operazione programmata da diverso tempo.

Jessica Morlacchi e il delicato intervento: cosa è successo?

Jessica Morlacchi ha affrontato un delicato intervento, che aveva programmato da tempo. Fortunatamente nulla di grave, ma comunque un’operazione un po’ delicata.

Nel salotto di Caterina Balivo aveva spiegato di essersi rifatta più volte, in alcuni casi per motivi estetici, ma anche per un altro motivo più serio, ovvero la sua difficoltà a respirare.

L’ex vincitrice del Grande Fratello aveva spiegato di essere da sempre costretta a girare con un fazzoletto in tasca proprio per le sue difficoltà.

Il medico Pietro Lorenzetti aveva spiegato di dover effettuare una “bonifica” del naso, andando a togliere una parte di prodotto che le sarebbe stato iniettato per sbaglio anni fa. In seguito potrà occuparsi anche del lato estetico del naso.

Jessica Morlacchi si è operata: come sta

Jessica Morlacchi si è operata nella giornata di sabato 23 maggio.

“Spero di tornare a respirare finalmente con tutte e due le narici” ha scritto sui social l’ex cantante dei Gazosa. Dopo l’intervento ha condiviso una foto per rassicurare tutti i suoi fan, spiegando che era andato tutto bene.

La donna ha voluto condividere uno scatto senza filtri, che la mostra durante il post-operatorio, con il volto tutto bendato da cerotti e garze. Non è un percorso facile, ma si spera che la aiuterà a risolvere il problema che affronta da diverso tempo, visto che si tratta del terzo intervento con il terzo medico diverso.