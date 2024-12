Un legame inaspettato

Nella Casa più seguita d’Italia, quella del Grande Fratello, è emerso un legame di parentela che ha stupito molti. Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa, ha rivelato di essere cugina di secondo grado di Elodie Di Patrizi, la popolare artista italo-francese. Questo scoop è stato svelato durante una partita a carte con le sue compagne di avventura, tra cui Stefania Orlando. La rivelazione ha suscitato sorpresa e curiosità, dimostrando come il mondo dello spettacolo possa nascondere legami familiari inaspettati.

La rivelazione al Grande Fratello

Durante un momento di svago, il Grande Fratello ha trasmesso il brano “Black Nirvana” di Elodie, spingendo Jessica a condividere la sua parentela. “Lo sai che Elodie è mia cugina di secondo grado?” ha dichiarato, sorprendendo Stefania Orlando, che ha risposto incredula: “Ma davvero?”. La Morlacchi ha spiegato che i loro nonni erano fratelli, confermando così un legame che non è nuovo per lei, dato che aveva già parlato di questa parentela in altre occasioni televisive.

Un legame già noto

Non è la prima volta che Jessica Morlacchi menziona il suo legame con Elodie. In passato, durante la sua partecipazione al programma “Oggi è un altro giorno” su Rai Uno, aveva già chiarito di essere cugina dell’ex allieva di Amici. “Cugina di primo grado?” aveva chiesto la conduttrice Serena Bortone, e Jessica aveva risposto con un sorriso: “Cugina di secondo grado”. Questo legame ha suscitato l’interesse del pubblico, che ha sempre mostrato curiosità per le storie familiari dei personaggi famosi.

Il futuro di Elodie e il gossip

Rimanendo in tema di musica, Elodie è attesa al Festival di Sanremo 2025, dove parteciperà come uno dei big in gara. La sua presenza promette di attirare l’attenzione non solo per le sue performance, ma anche per il gossip che la circonda. Si vocifera che il suo fidanzato, Andrea Iannone, potrebbe essere presente a Sanremo, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse alla kermesse. Inoltre, Giulia De Lellis, influencer e ex fidanzata di Iannone, sarà coinvolta al DopoFestival, commentando i look dei cantanti. Insomma, il mondo della musica e del gossip si intrecciano, offrendo spunti di discussione e curiosità al pubblico.