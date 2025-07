Veronica Gentili ha rotto il silenzio e ha parlato di come è andata la prima conduzione de l‘Isola dei Famosi, reality vinto da Cristina Plevani. Ecco cosa ha detto la conduttrice.

L’Isola dei Famosi 2025, parla Pier Silvio Berlusconi

L‘Isola dei Famosi è appena finito con la vittoria di Cristina Plevani, 25 anni dopo il trionfo della stessa al Grande Fratello.

A condurre il reality, per la prima volta, c’è stata Veronica Gentili, con Simona Ventura come opinionista. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha commentato così l’edizione appena conclusa: “come è andata? Dai, direi bene, però si può sempre migliorare, credo che siano mancate le storie d’amore, la bellezza e il glam.” Nelle ultime ora è stata invece la conduttrice Veronica Gentili a rompere il silenzio. Ecco cosa ha detto.

Veronica Gentili parla dopo l’Isola dei Famosi: “Ho fatto bene”

Veronica Gentili, con un video pubblicato sui social, ha voluto commentare l’esperienza come conduttrice de l’Isola dei Famosi 2025. Ecco cosa ha detto: “ho fatto passare qualche giorno per lasciar depositare un pò tutte le emozioni e tutti i pensieri. La conduzione di un programma di questo genere, come l’Isola, era per me una esperienza completamente nuova. E come succede a tutti, tutte le volte che ci si trova a dover affrontare qualcosa di nuovo, ero incerta, perplessa e anche spaventata, se volete. Alla fine però ho deciso di buttarmi e di affrontare questa nuova sfida. E ora posso dire con serenità che ho fatto bene a farlo. Perché è stato un viaggio molto bello, ricco, fatto di scoperte nuove, di conoscenze, in cui mi sono cimentata con contesti completamente diversi e in cui ho potuto esplorare luoghi che mi erano del tutto sconosciuti. Metaforicamente si intende perché Cologno Monzese la conoscevo già abbastanza bene.” Veronica Gentili poi consiglia a tutti buttarsi in qualcosa di nuovo, in qualcosa che vi costringe a mettervi in gioco, come ha fatto lei, perché prendere la strada diversa dall’abitudine è, come diceva anche Rousseau, quasi sempre una buona scelta.