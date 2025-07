Ieri sera, 2 luglio 2025, si è conclusa l’edizione del 2025 de l’Isola dei Famosi, con la vittoria di Cristina Plevani. Uno dei protagonisti è stato senza dubbio Mario Adinolfi, ecco la sua reazione quando si è visto allo specchio dopo 56 giorni.

Isola dei Famosi 2025: il prima e dopo di Adinolfi lascia tutti a bocca aperta

Cristina Plevani ha vinto l’Isola dei Famosi 2025, esattamente 25 anni dopo aver vinto il Grande Fratello. In questa edizione, condotta da Veronica Gentili, uno dei protagonisti è stato Mario Adinolfi che, quando è sbarcato in Honduras, pesava ben 220 kg. Nei 56 giorni trascorsi sull’Isola, è stato evidente al pubblico da casa il cambiamento fisico del giornalista che, quando è salito sulla bilancia ieri sera, ha scoperto di pesare 195 kg, ovvero 26 kg in meno! Un risultato davvero notevole che ha lasciato senza parole lo stesso Adinolfi! Ma, dopo la bilancia, ecco la prova specchio…

Isola dei Famosi 2025, la prova specchio per Adinolfi

Dopo essere salito sulla bilancia e aver scoperto di aver perso 26 kg in 56 giorni, Mario Adinolfi si è potuto finalmente guardare allo specchio e notare lui stesso la sua trasformazione. Il giornalista si è mostrato molto soddisfatto, anche per il taglio di capelli: “quasi quasi me li tengo quando torno”. Adinolfi poi parla di cosa significa per lui questo dimagrimento: “è un’impresa che non è mai riuscita a nessuno, quella di farmi dimagrire. Mia madre sarà invidiosa. Ogni anno mi dice: ma quest’anno dimagrisci? E io dico sempre: questo è l’anno della salute.”