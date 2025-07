Ieri sera, mercoledì 2 luglio 2025, c’è stata la tanto attesa finale de l‘Isola dei Famosi 2025. Durante la prova di apnea però qualcosa è andato storto e per Loredana Cannata la prova si è trasformata in un vero incubo. Ecco cosa è successo.

Brividi all’Isola dei Famosi: prova apnea da incubo per Loredana Cannata

Ieri sera c’è stata la finale de l’Isola dei Famosi 2025, con la vittoria di Cristina Plevani, 25 anni dopo la vittoria del Grande Fratello. Durante la finale si è svolta la prova di apnea che, per Loredana Cannata, si è trasformata in un vero incubo. L’attrice doveva restare sotto acqua per un minuto e trenta secondi ma, i suoi capelli, sono rimasti incastrati alla gabbia a cui si teneva aggrappata. Fortunatamente lo staff è intervenuto subito ed è riuscito a trarre in salvo l’attrice, nel panico generale. Veronica Gentili si è poi collegata con Loredana, per assicurarsi che stesse bene: “ci hai fatto prendere una sincope vera. Ci siamo spaventati tutti tantissimo. Eravamo tutti terrorizzati, io e i tuoi ex colleghi naufraghi. Grazie alla prontezza assoluta dei soccorsi.”

Loredana Cannata: “Pensavo di non farcela”

Come abbiamo visto, durante la prova di apnea ci sono stati momenti di panico per Loredana Cannata, rimasta impigliata con i capelli alla grata sott’acqua. Una volta tratta in salvo, la stessa naufraga ha voluto tranquillizzare tutti e spiegare cosa è successo: “sto bene. Ero arrivata a contare 35, pensavo di non farcela, ho provato a tornare su e non ce la facevo, sono rimasta impigliata. Mi sono spaventata tanto, ho cercato di strapparmi i capelli, cercavo di prendere aria, ma non respiravo, mancavano pochi centimetri all’aria. Speravo che arrivasse qualcuno a portarmi una maschera. Grazie a chi mi ha salvata, mi hanno tagliato i capelli.” Loredana ha anche detto che mentre cercava di uscire ha battuto diverse volte la testa sulla sbarra di ferro e ora ha un ematoma.