Temptation Island: che cosa ne sarà delle coppie in gara, svelata la curiosità

Temptation Island: che cosa ne sarà delle coppie in gara, svelata la curiosità

Temptation Island è iniziato da poco più di una settimana e nella giornata di ieri è andata in scena la seconda puntata che indubbiamente ha regalato livelli di share e attenzione da record dato che stiamo parlando di uno dei programmi più apprezzati dei palinsesti Mediaset. Ora però è stata diffusa una notizia riservata rispetto al regolamento del reality.

Temptation Island, come sta andando il programma

Il programma condotto da Filippo Bisciglia ha raggiunto livelli di share e ascolti nelle prime due puntate davvero positivi, considerando la calda stagione estiva si tratta un risultato davvero grande, ma è anche vero che i fan aspettano con impazienza questo tipo di programma.

Gli ascolti potranno solo che andare a migliorare nelle prossime settimane perché cresce il desiderio di comprendere il destino delle coppie, anche se vi sono già stati casi che hanno fatto parlare, come tra Simone e Sonia B o Valerio e Sarah.

Ci sarebbe una notizia sconvolgente per i fan

Uno spoiler clamoroso, giunto all’esperto di gossip Amedeo Venza potrebbe far cambiare la percezione del programma al pubblico, qualora venisse confermato ufficialmente.

Si tratterebbe infatti, stando a voci della produzione riportate dal sito Caffeinamagazine.it tramite Venza del fatto che nessuna scoppia sia effettivamente scoppiata, riducendo le riprese a pochi giorni.

Un qualcosa di inedito e che in un certo senso va contro lo spirito del programma, le coppie non si sarebbero fatte tentare dai tentatori e non sono avvenute separazioni.