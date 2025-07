Sonia M. e Alessio sono senza dubbio, fino a ora, la coppia è più discussa e chiacchierata di questa nuova edizione di “Temptation Island“. Da alcuni giorni, inoltre, circola la voce che l’avvocatessa sia incinta. Sarà la verità?

Temptation Island 2025: la storia di Sonia M. e Alessio

Già dopo la prima puntata di “Tempation Island 2025″, Sonia M.

e Alessio sono diventati la coppia più discussa del reality dei sentimenti. Lui, che in confessionale, dice di non aver mai amato Sonia, lei che gli chiede subito un falò di confronto al quale lui non vuole partecipare. Lei che decide di uscire, ma che su richiesta delle altre fidanzate rimarrà nel villaggio, lui che viene messo in isolamento e poi, pentito, chiede un falò di confronto a lei che, però, rifiuta. Adesso, a mettere ancora più pepe nella storia, la clamorosa indiscrezione di una presunta gravidanza dell’avvocatessa.

Temptation Island 2025: Sonia M. è incinta?

Lo scorso mese di giugno, prima ancora dell’inizio della nuova edizione di “Temptation Island“, il Settimanale Novella 2000 aveva lanciato la bomba, asserendo che una delle coppie partecipanti aspettava un bambino, con lei che avrebbe scoperto durante il programma di essere appunto incinta. Non erano stati fatti nomi, né erano arrivate conferme di tale indiscrezione. L’esperta di gossip, Deianira Marzano, ha riportato ciò che le ha riferito una follower, ovvero che a essere incinta è Sonia M., la fidanzata di Alessio. Al momento, ricordiamolo, sono solamente voci e, ricordiamo anche, che il programma è già stato registrato e, fino alla sua fine, nessuno dei fidanzati e delle fidanzate può lasciare dichiarazioni.