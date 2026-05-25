Ernia e Valentina Cabassi si sposano: l’annuncio ufficiale sui social

È arrivata in modo inaspettato, tramite un video sui social e un equivoco online, la notizia che Ernia e la compagna Valentina Cabassi si sposano. Una rivelazione spontanea che ha subito catturato l’attenzione dei fan, segnando un nuovo passo importante nella loro storia d’amore, già consolidata dalla nascita della figlia Sveva.

Dal colpo di fulmine alla famiglia: la storia di Ernia e Valentina Cabassi già scritta nel destino

La relazione tra Valentina Cabassi ed Ernia nasce da un incontro quasi cinematografico: i due si sono conosciuti sul set del videoclip di Superclassico e, secondo il loro racconto, tutto è partito da uno sguardo. Valentina ha ricordato: “L’ho visto a un evento, ci siamo guardati… e a me è bastato quello sguardo dire: “Basta, è lui””. Anche il primo approccio è stato fuori dagli schemi, con lei che ha fatto il primo passo scrivendogli per uscire insieme.

Da quel momento non si sono più separati, costruendo una relazione solida ma lontana dalla continua esposizione mediatica. In un podcast, la stessa Valentina ha raccontato il colpo di fulmine e il modo naturale in cui la loro storia è cresciuta, tra momenti difficili affrontati insieme e una forte complicità.

Il percorso della coppia è stato segnato anche dalla nascita della loro figlia Sveva, venuta al mondo il 7 luglio, evento annunciato con gioia sui social: “La nostra Sveva.

Siamo innamorati persi, è una magia“. Anche la gravidanza era stata condivisa con un video emozionale sulle note di Superclassico, accolto con entusiasmo dai fan. Il nome della bambina ha un significato speciale: richiama infatti la canzone Buonanotte, in cui il cantante aveva scritto “ti avrei chiamato Sveva fossi stata bambina“, legata a un momento personale complesso della sua vita.

Tra amore, musica e crescita familiare, la storia di Valentina ed Ernia si è trasformata in un racconto di vita condivisa che ora si prepara al suo nuovo capitolo: il matrimonio.

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Ernia e Valentina Cabassi si sposano: l’annuncio ufficiale sui social

La notizia delle nozze è arrivata in modo inaspettato, attraverso un video pubblicato sui social dalla stessa Valentina, che ha raccontato come tutto sia nato da un equivoco legato a una ricerca online: “Ero su un video vecchio che ho postato qualche giorno fa e sotto la barra di ricerca c’era scritto “Martina e Rkomi si sposano”“. Da lì, il racconto si è trasformato in un annuncio personale e diretto, fino alla conferma definitiva: anche lei si sposerà. Nel chiarire la situazione familiare ha aggiunto: “la più grande, Francesca, si sposa a giugno. E anche quest’altra sorella, cioè io, si sposa. E questo è il mio annuncio“.

La coppia, sempre molto riservata, ha confermato che il matrimonio sarà lontano dai riflettori e caratterizzato da grande intimità, con pochi invitati e solo gli affetti più stretti. Valentina ha spiegato anche la volontà di non condividere alcuni dettagli, come la proposta: “Non vi racconterò neanche come me l’ha chiesto, spero mi capiate“. Tra emozione e discrezione, ha però raccontato la propria felicità, mostrando anche l’anello ricevuto e confermando che i preparativi sono ormai avviati, con l’addio al nubilato previsto per luglio. Ha aggiunto: “Ormai indosso l’anello da marzo, quindi mi sono un po’ abituata all’idea” e ancora “L’anello mi piace moltissimo e anche gli abiti che ho scelto mi piacciono tantissimo. Non vedo l’ora di farveli vedere“. Il matrimonio segna così un nuovo capitolo dopo la nascita della loro famiglia.