Tragedia questa mattina, 25 maggio 2026, nel Mantovano, dove due operai, mentre viaggiavano a bordo della stessa bici, sono stati travolti e uccisi da un furgone.

Mantova, investiti in bici mentre andavano al lavoro

Grave incidente stradale questa mattina, lunedì 25 maggio 2026 quando, intorno alle ore 05.00 in via Alessandro Volta a Roncoferraro, in provincia di Mantova, due operai di 25 anni sono stati travolti da un furgone Fiat Ducato.

I due giovani erano a cavalcioni della stessa bicicletta che, dopo l’impatto con il furgone, si è ribaltata in un fossato. Sul posto oltre ai soccorsi anche le autorità al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Tragedia a Mantova, investiti in bici mentre andavano al lavoro: morti due giovani

Questa mattina presto due operai di 25 anni, a bordo della stessa bicicletta, sono stati investiti da un furgone a Roncoferraro, nel Mantovano. A nulla è servito l’intervento dei soccorsi in quanto i giovani sono morti sul colpo. Ferito invece l’autista del furgone, un uomo di 65 anni, che è stato trasportato in ospedale a Mantova. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Si indaga per capire la dinamica del sinistro, con i mezzi che sono stati posti sotto sequestro.