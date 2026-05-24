Durante un controllo della polizia locale in via Cavaliere, nel quartiere Picanello di Catania, un motociclista senza casco non si è fermato all’alt e, nel tentativo di fuggire, ha travolto un vigile prima di darsi alla fuga per le strade cittadine. L’episodio ha poi portato alla sua identificazione e al successivo arresto nelle ore successive.

Catania, vigile travolto da motociclista senza casco: non si è fermato all’alt

Come riportato da Catania Today, nel quartiere Picanello, in via Cavaliere, un controllo della polizia locale ha avuto un esito violento quando un motociclista, sorpreso alla guida senza casco, non si è fermato all’alt degli agenti.

Nel tentativo di sottrarsi all’intervento, il giovane avrebbe investito un vigile urbano, provocandogli traumi. Subito dopo l’impatto si sarebbe allontanato rapidamente, percorrendo diverse strade della città e mettendo in atto manovre pericolose, inclusi tratti contromano.

Le indagini avviate nell’immediato e le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza hanno permesso di ricostruire con precisione gli spostamenti del fuggitivo e di identificarlo in breve tempo.

Il responsabile, un 21enne, sarebbe poi ricomparso volontariamente al comando della polizia municipale, assistito da un legale, dove avrebbe ammesso le proprie responsabilità.

Vigile travolto da motociclista senza casco: identificazione e arresto

Dopo la sua presentazione spontanea, il giovane pare sia stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e fuga pericolosa. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, sarebbe stato posto agli arresti domiciliari mentre il mezzo utilizzato sarebbe stato sottoposto a sequestro.

In una nota congiunta, il sindaco Trantino, l’assessore alla polizia locale Coppolino, il comandante Peruga e il vice Blasco hanno commentato l’accaduto definendolo “un ulteriore grave segnale di degrado civile e morale”, sottolineando al tempo stesso l’efficacia dell’intervento delle forze locali. Nel comunicato si legge anche che “il responsabile, dopo non essersi fermato all’alt della polizia e aver dato vita a una fuga pericolosa, è stato infatti rintracciato e arrestato nel giro di poche ore”, evidenziando la rapidità delle indagini.

Le autorità hanno inoltre ribadito che “la Polizia Locale con le altre Forze dell’Ordine e anche autonomamente, opera con determinazione e senza alcun timore di fronte a comportamenti illeciti e violenti”, esprimendo infine vicinanza all’agente ferito e augurandogli un pronto rientro in servizio.