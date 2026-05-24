Ieri, sabato 23 maggio 2026, intorno alle ore 14.30 c’è stato un terribile incidente stradale sulla Strada Regionale 88 che collega Rovigo a Lendinara. Coinvolte tre auto, diversi i feriti, tra cui una bimba di 3 anni.

Grave incidente stradale, scontro tra tre auto: una finisce in un fosso

Nel primo pomeriggio di ieri, sabato 23 maggio, c’è stato un grave incidente stradale lungo la Strada Regionale 88, quella che collega Rovigo a Lendinara.

Nello scontro sono state coinvolte tre auto, una delle quali è finita in un fosso. Sul posto, oltre ai soccorsi, anche le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Grave incidente stradale, scontro tra tre auto: ci sono diversi feriti

Sul luogo dell’incidente sono giunti subito i soccorsi con anche i Vigili del Fuoco.

Sono sette le persone rimaste ferite nell’impatto, tra cui due bambine, una delle quali, di circa 3 anni, è stata trasportata con l’elisoccorso d’urgenza all’ospedale di Padova. La piccola è in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. L’altra bambina è stata stabilizzata sul posto e trasferita al nosocomio di Rovigo.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la carreggiata, col traffico che è rimasto a lungo bloccato.