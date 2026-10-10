Incidente a Ceranova, due ragazze di 16 e 17 anni sono rimaste gravemente ferite dopo che la moto su cui viaggiavano si è schiantata contro un’auto parcheggiata.

Grave incidente nella notte a Ceranova, in provincia di Pavia, dove due ragazze di 16 e 17 anni sono rimaste ferite dopo essersi schiantate in moto contro un’auto parcheggiata. Entrambe sono state ricoverate in ospedale in condizioni critiche e sono in pericolo di vita. Indagano i carabinieri per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Incidente a Ceranova, moto si schianta contro un’auto parcheggiata: gravi due minorenni

Un grave incidente stradale si è verificato poco dopo l’una della notte scorsa in via Lucio Battisti, a Ceranova, in provincia di Pavia. Come riportato dall’Ansa, due ragazze di 16 e 17 anni, entrambe minorenni, sono rimaste ferite in modo gravissimo mentre viaggiavano su una moto Benelli 125. Secondo le prime ricostruzioni, alla guida del mezzo si trovava la sedicenne, che avrebbe perso il controllo della moto, finita contro una Suzuki parcheggiata lungo la strada.

La giovane, secondo quanto emerso, sarebbe stata priva di patente. L’urto è stato particolarmente violento e ha scaraventato entrambe le ragazze a diversi metri di distanza dal punto dell’impatto. Nonostante indossassero il casco, hanno riportato traumi molto seri. Stando alle prime informazioni, inoltre, il motociclo non sarebbe stato di loro proprietà.

I soccorsi e il ricovero in ospedale: entrambe le ragazze in pericolo di vita

L’allarme ha fatto scattare l’intervento urgente dei soccorritori del 118, coordinati da Areu, l’Agenzia regionale emergenza e urgenza. Al loro arrivo, le due adolescenti erano prive di conoscenza e sono state sottoposte alle manovre di rianimazione prima del trasferimento in ospedale. La sedicenne, residente a Ceranova, è stata trasportata in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia, mentre la diciassettenne, che vive nella frazione Gualdrasco di Bornasco, è stata trasferita in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano. Entrambe sono state ricoverate in codice rosso e, secondo le informazioni disponibili, si trovano in pericolo di vita.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Pavia, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica. L’episodio viene considerato un incidente autonomo, poiché l’auto coinvolta era regolarmente parcheggiata e non risulterebbero altri veicoli in movimento. Gli accertamenti sono in corso per verificare eventuali responsabilità.