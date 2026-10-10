Scontro frontale tra una Mercedes Classe A e una Ford Fiesta sulla SR 155 Anticolana: morto un 36enne di Palestrina, feriti gravemente i due conducenti e un altro passeggero.

Un violento scontro frontale tra due auto ha provocato un morto e tre feriti gravi ad Anagni, in provincia di Frosinone. L’incidente è avvenuto all’alba del 10 ottobre lungo la SR 155 Anticolana, nei pressi del bivio per il centro cittadino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica del tragico impatto.

Incidente mortale ad Anagni, scontro frontale sulla SR 155 Anticolana

Come riportato da Frosinone Today, un uomo di 36 anni ha perso la vita e altre tre persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di oggi, 10 ottobre, ad Anagni, in provincia di Frosinone. Il sinistro si è verificato intorno alle 4:15 lungo la SR 155 Anticolana, la strada che collega la zona a Fiuggi, nei pressi del bivio per il centro cittadino.

A scontrarsi frontalmente sono state una Mercedes Classe A e una Ford Fiesta.

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, la Mercedes era guidata da un giovane di 27 anni, proveniente da Fiuggi, mentre al volante della Ford si trovava un uomo di 32 anni, di nazionalità marocchina. Le cause e l’esatta dinamica dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Un morto e tre feriti gravi: indagini in corso sulla dinamica dell’incidente

A perdere la vita è stato uno dei passeggeri della Ford Fiesta, un 36enne residente a Palestrina, in provincia di Roma, deceduto sul posto a causa delle conseguenze dello scontro. Gli altri due occupanti della vettura hanno riportato ferite: il conducente è rimasto seriamente lesionato, mentre il passeggero seduto sul sedile posteriore avrebbe riportato conseguenze meno gravi. Anche il 27enne alla guida della Mercedes ha subito lesioni importanti.

I feriti sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasferiti in codice rosso in diverse strutture ospedaliere. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Anagni e del Radiomobile, i vigili del fuoco e i tecnici della Ecofarm, impegnati nelle operazioni necessarie dopo lo schianto. Per consentire gli accertamenti, le due automobili sono state poste sotto sequestro, mentre la salma del 36enne è stata affidata alla disponibilità dell’autorità giudiziaria.