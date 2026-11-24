Ennesimo incidente sul lavoro in Italia, con un operaio di 57 anni che è morto dopo essere stato schiacciato da un camion contro un muro. I dettagli della tragedia.

Incidente sul lavoro: operaio muore schiacciato da un camion contro un muro

In Italia si è verificato l’ennesimo incidente mortale sul lavoro di questo 2026.

Questa volta siamo nelle campagne tra Barletta e Andria, in Puglia, dove un operaio di 57 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da un camion contro un muro. O questa per lo meno è la prima ricostruzione dell’incidente. L’uomo sarebbe morto a seguito dei gravi traumi riportati in seguito allo schiacciamento. Sul posto, oltre ai soccorsi, anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, al fine di accertare l’esatta causa di questa ennesima tragedia sul lavoro.

Incidente sul lavoro, operaio muore schiacciato da un camion contro un muro: indagini in corso

Questa mattina, martedì 24 novembre 2026, come detto si è verificato un terribile incidente sul lavoro, costato la vita a un uomo di 57 anni. Il dramma all’interno di una azienda del quartiere Borgovilla-Patalini. Stando alle prime ricostruzioni l’operaio, che si chiamava Angelo Marchetti, mentre era impegnato nella propria attività lavorativa sarebbe rimasto schiacciato da un camion contro un muro.

Le ferite da lui riportare erano talmente gravi che non si è potuto fare nulla per salvarlo. Si indaga per capire esattamente che cosa sia successo, sono infatti in corso le verifiche da parte dei carabinieri e degli ispettori dello Spesal della Asl Bat. La Procura di Trani intanto ha aperto un fascicolo d’indagine con l’ipotesi di reato di omicidio colposo, al momento a carico di ignoti. L’autorità giudiziaria ha inoltre disposto il sequestro del camion coinvolto nell’incidente, al fine di effettuare tutti gli accertamenti del caso. I magistrati valuteranno se disporre o meno l’autopsia sul corpo della vittima.