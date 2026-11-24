La scomparsa di Gianni De Gennaro è avvolta nel mistero, sono infatti già in corso le indagini all’interno della casa in maremma dove si era trasferito la scorsa settimana per lavorare su alcuni documenti, lontano dalla frenesia della città e solo nella mattina di sabato è arrivata la terribile notizia del suo suicidio all’età di 78 anni con un colpo di pistola.

De Gennaro e l’impegno per la ricerca della verità il ricordo di un famoso politico

Gianni De Gennaro è stato nel corso della propria carriera professionale a contatto con svariati elementi di spicco della politica, da prima come capo della DIA e successivamente come capo della Polizia di Stato.

Alla notizia della sua morte sono stati tantissimi gli elogi e i ricordi affettuosi per l’uomo ancor prima che per il professionista che, come hanno ricordato, ha lavorato ai casi più importanti degli ultimi 40 anni del paese, dalle stragi di Mafia del triennio 1992-94 sino al G8 di Genova.

Tuttavia a qualcuno, seppur dispiaciuto per la sua perdita, tutto questo clamore non è affatto piaciuto, ha reso omaggio ma ha anche chiarito dei punti fermi della propria integrità personale che gli hanno fatto fare un passo indietro, scopriamo di chi si tratta.

De Gennaro, la rivelazione a sopresa di Fini sui funerali: “io non partecipo”

A parlare è Gianfranco Fini, politico di grande successo in Italia che ora è al di fuori delle principali aule ma che ha avuto a che fare con De Gennaro da vicino.

Intervistato da Il Foglio, come riporta LiberoQuotidiano, Fini ha tracciato un proprio ritratto di De Gennaro dicendosi triste per quanto accaduto “è una scomparsa dolorosa e tragica” ed incalzato dal giornalista rispetto a possibili contraddizioni legate alla sua morte egli è stato eloquente: “ha diviso chi da chi? La sua morte sarà un altro grande piccolo mistero“.

Infine ha detto la sua rispetto ai funerali, con pacatezza e tono fermo: “prevedo già che ci saranno i tifosi per i funerali di Stato e i rivali che non vogliono i funerali di Stato. Io personalmente non partecipo“.