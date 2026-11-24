Un grave incidente stradale si è verificato a Pasiano di Pordenone, dove un bambino di 5 anni è rimasto seriamente ferito in seguito a uno scontro frontale tra due auto. Il piccolo, che viaggiava con il nonno dopo essere uscito dalla scuola dell’infanzia, ha battuto violentemente la testa contro il parabrezza. Trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Udine, è ricoverato in prognosi riservata.

I soccorsi e le indagini sulla dinamica dell’incidente a Pasiano di Pordenone

L’incidente si è verificato all’altezza di una semicurva, lungo via Belvedere, arteria che collega Pasiano ad Azzanello. Per cause ancora da accertare, l’Alfa Romeo condotta dal nonno si è scontrata frontalmente con una Ford C-Max guidata da una donna di 50 anni.

La conducente della Ford è rimasta illesa, mentre il 66enne ha riportato un lieve trauma cranico ed è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale di Pordenone.

Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica ed elisoccorso, attivati dalla centrale operativa Sores. Presenti anche i Vigili del fuoco, con le squadre di Motta di Livenza e Pordenone, impegnate nella messa in sicurezza dei mezzi incidentati.

Gli agenti della Polizia locale di Pasiano hanno effettuato i rilievi per ricostruire quanto accaduto e individuare le eventuali responsabilità.

Incidente a Pasiano, bambino di 5 anni grave dopo lo scontro frontale

Un pomeriggio di paura a Pasiano di Pordenone, dove un bambino di appena cinque anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto lunedì pomeriggio in via Belvedere. Come riportato da Il Gazzettino, il piccolo stava rientrando dalla scuola dell’infanzia insieme al nonno, di 66 anni, a bordo di un’Alfa Romeo 147 rossa, quando la vettura è rimasta coinvolta in un violento scontro frontale con una Ford C-Max. In seguito all’impatto, il bambino ha sbattuto con forza la testa contro il parabrezza, riportando un serio trauma cranico-facciale.

Le sue condizioni hanno richiesto l’intervento immediato dei soccorritori e il successivo trasferimento in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Il piccolo è stato intubato prima del trasporto in ospedale.