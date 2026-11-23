Tentato femminicidio a Santa Sofia, nel Forlivese, dove una donna di 44 anni è stata accoltellata dal compagno al culmine di una lite. La vittima ha cercato riparo dai vicini, ma l’uomo l’avrebbe raggiunta colpendola più volte con un coltello da cucina.

Tentato femminicidio a Santa Sofia, 46enne accoltella la compagna

Una serata culminata in una violenta aggressione a Santa Sofia, comune del Forlivese, dove una donna di 44 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita più volte dal compagno.

L’episodio, come riportato da Forlì Today, risale alla tarda serata di domenica 22 novembre e vede coinvolto un uomo di 46 anni, di nazionalità cubana. La vittima ha riportato diverse lesioni all’addome ed è stata trasferita con l’elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena, dove ha ricevuto le cure necessarie. Le sue condizioni rimangono serie.

Tentato femminicidio, tenta la fuga dai vicini ma viene colpita in strada: arrestato

La ricostruzione dei carabinieri colloca l’inizio della vicenda nell’abitazione della coppia, dove sarebbe scoppiato un litigio. La donna avrebbe quindi tentato di allontanarsi, dirigendosi verso una casa vicina nella speranza di trovare protezione. Il compagno l’avrebbe raggiunta lungo il percorso e aggredita con un grosso coltello da cucina, sferrandole diversi fendenti.

Le grida e la richiesta di aiuto hanno attirato l’attenzione di alcuni residenti, intervenuti prima dell’arrivo dei soccorritori.

I sanitari del 118 hanno disposto il trasferimento urgente della 44enne in ospedale, mentre i carabinieri hanno fermato il presunto aggressore e recuperato l’arma, poi sequestrata. Dalle indiscrezioni dell’Ansa, il 46enne pare sia stato arrestato e condotto in carcere su disposizione della Procura di Forlì. Le contestazioni a suo carico sono tentato femminicidio, lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi.