Femminicidio a Bossico, 63enne soffoca la moglie di 61 anni nella loro abitazione e poi chiama il 112 per confessare il delitto: la donna era malata da tempo.

Un nuovo femminicidio si è consumato a Bossico, in provincia di Bergamo, dove un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie di 61 anni, soffocandola nella loro abitazione. A chiamare i carabinieri è stato lo stesso marito, che ha confessato il delitto e si è consegnato spontaneamente ai militari.

Femminicidio a Bossico, 63enne uccide la moglie malata e confessa ai carabinieri

Un nuovo femminicidio scuote la provincia di Bergamo, dove una donna di 61 anni, Emma Rosa Rey, è stata uccisa dal marito, Mario Corniglia, di 63 anni, nella loro abitazione di Bossico, piccolo centro dell’Alto Sebino. L’uomo avrebbe contattato personalmente il numero di emergenza 112, attorno alle 18.30 di martedì 17 novembre, ammettendo le proprie responsabilità e consegnandosi spontaneamente ai carabinieri.

Secondo quanto ricostruito nelle prime fasi delle indagini, la vittima sarebbe stata soffocata con un bastone. Il personale sanitario del 118, intervenuto con ambulanza e automedica, ha provato a rianimarla, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.

Femminicidio a Bossico, 63enne soffoca la moglie di 61 anni: “Me lo ha chiesto lei”

Dalle prime verifiche condotte dai carabinieri delle compagnie di Clusone e Bergamo è emerso che Emma Rosa Rey soffriva da tempo di una patologia cronica, indicata nelle ricostruzioni come fibromialgia.

Una condizione di salute che, secondo quanto raccontato dal marito agli investigatori, avrebbe provocato alla donna una sofferenza costante. L’uomo avrebbe dichiarato di aver agito su esplicita richiesta della moglie, ormai stremata dalla malattia.

Tra le frasi che la 61enne avrebbe pronunciato prima di morire ci sarebbe anche «Se non lo fai tu, lo faccio io». Saranno comunque gli ulteriori accertamenti a chiarire la dinamica e a verificare la versione fornita dal 63enne. Dopo essere stato fermato, Corniglia è stato trasferito intorno alle 23 nel carcere di via Gleno, a Bergamo. Sul luogo del delitto sono intervenuti anche il nucleo investigativo e il pubblico ministero, mentre è stata disposta l’autopsia per stabilire con precisione le cause della morte. Al momento non risultano precedenti interventi delle forze dell’ordine per episodi di violenza domestica né denunce presentate dalla donna.

La vita della coppia a Bossico e i quattro figli della vittima

Mario Corniglia, ex camionista, ed Emma Rosa Rey, casalinga, erano originari del Piemonte, ma da diversi anni avevano scelto di vivere a Bossico. La coppia aveva conosciuto il piccolo paese bergamasco durante un soggiorno di vacanza, rimanendone colpita al punto da decidere di trasferirsi stabilmente. Otto anni fa avevano celebrato il matrimonio, officiato dall’attuale sindaca Daria Schiavi. La donna lascia quattro figli, nati da una precedente relazione.