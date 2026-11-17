Schianto tra auto e scooter, traffico in tilt a Crema dopo l'incidente: lunghe code e circolazione regolata a senso unico alternato.

Un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella serata di oggi, martedì 17 novembre a Crema, in provincia di Cremona. Il giovane viaggiava in scooter quando si è schiantato con un’auto all’incrocio tra via Visconti e via Marzale. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

Crema, scontro tra una Fiat Panda e uno scooter: ferito un 14enne

L’incidente si è verificato intorno alle 18:20, all’incrocio tra via Visconti e via Marzale, in un momento caratterizzato da un traffico particolarmente intenso. Secondo una prima ricostruzione riportata da La Provincia Cremona, una Fiat Panda, condotta da un uomo di 52 anni, sarebbe uscita dallo stop di via Marzale per immettersi su via Visconti e svoltare in direzione del centro cittadino.

Durante la manovra, il conducente non avrebbe notato lo scooter che procedeva da Crema verso Ca’ delle Mosche. L’impatto tra i due mezzi è stato violento e il quattordicenne, sbalzato a terra, ha riportato diversi traumi. Il ragazzo è rimasto cosciente dopo la caduta e ha ricevuto le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente.

I soccorsi e il trasferimento in ospedale: ragazzo in codice giallo

Sul posto sono arrivati un’ambulanza della Croce Rossa di Crema e un’automedica, che hanno prestato assistenza al minorenne prima di disporne il trasferimento all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il giovane è stato ricoverato in codice giallo, corrispondente a una gravità intermedia: le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero tali da destare particolare preoccupazione.

Presenti anche i vigili del fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti, e i carabinieri, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e a gestire la viabilità. Le operazioni hanno provocato rallentamenti e lunghe code lungo la strada, con il traffico inizialmente regolato a senso unico alternato.