Un uomo senza vita nella propria abitazione e l’intervento del 118 per la madre, fino a qui sembrerebbe una situazione che può accadere, derivante dallo shock per un fatto difficile da accettare per una mamma, ovvero quello di vedere morire il proprio figlio. Ma se si prova ad andare oltre l’apparenza già comunque importante si scopre che forse gli inquirenti si trovano davanti ad un vero caso di cronaca.

Uomo morto in casa, i vicini ieri hanno chiamato i Carabinieri

Prima di entrare nel vivo di quanto accaduto è opportuno fare un passo indietro, nella serata di ieri il 50enne e la madre si sarebbero resi protagonisti di un violento litigio che ha spinto i vicini di casa a chiamare i Carabinieri per le urla che provenivano dall’abitazione.

Già questo scenario fa capire la difficile situazione che si trovavano a vivere in casa, assieme a loro la badante, che molto probabilmente si trovava a gestire la donna durante le ore di lavoro del figlio, figlio che una volta terminata la sua occupazione si prendeva cura dell’anziana donna.

La difficile realtà potrebbe essere arrivata al proprio culmine ed il figlio avrebbe agito pesantemente contro la madre che a sua volta ha inveito contro di lui.

Uomo morto in casa, la madre ricoverata in ospedale

Entrando nel merito del fatto, bisogna segnalare che il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato dalla badante di famiglia e che allo stesso tempo, la madre dell’uomo è stata ricoverata d’urgenza in ospedale.

Una persona morta nella propria abitazione e l’altra che ci viveva ricoverata in gravi condizioni, unendo i due casi è ipotizzabile, su questo non vi è alcuna certezza è piuttosto una supposizione, che vi sia stato un litigio, l’ennesimo e l’uomo abbia avuto la peggio.

Ora la dinamica sarà ricostruita dagli investigatori, come riporta il sito locale RomaLife24.it, che saranno in grado di stabilire cosa sia successo davvero nelle mura dell’abitazione situata nel quartiere romano della Garbatella.