Dopo il successo dei Democratici alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, l’attenzione si sposta sulle battaglie interne al partito, impegnato a scegliere i propri leader al Congresso. Ogni nuova legislatura, i partiti eleggono un rappresentante al Senato e uno alla Camera dei Rappresentanti, che guidano il gruppo parlamentare e coordinano la strategia legislativa.

Le scelte avvengono a porte chiuse, ma il presidente della Camera deve ottenere il voto dell’aula plenaria il giorno in cui il nuovo Congresso si insedia, il 3 gennaio.

La sfida per la guida dei Democratici al Senato

L’elezione del nuovo leader di maggioranza al Senato è fissata per i primi giorni di dicembre, anche se nel partito si lavora per accelerare la procedura ed evitare una contesa lunga e divisiva.

Il Partito Repubblicano ha già confermato John Thune come leader al Senato per gli ultimi due anni della presidenza di Donald Trump. Sul fronte democratico, invece, la corsa si preannuncia più combattuta.

Chuck Schumer, il leader uscente

Il senatore di New York Chuck Schumer, 75 anni, guida i Democratici al Senato dal 2017.

Eletto per la prima volta nel 1999, è al suo quinto mandato. Ha guidato la minoranza dal 2017 al 2021 e di nuovo dal 2025, mentre tra il 2021 e il 2025, durante la presidenza di Joe Biden, ha avuto il ruolo di leader di maggioranza. Schumer si dice sicuro di avere il sostegno interno per essere rieletto, ma dalle elezioni del 3 novembre la sua posizione è sotto pressione da parte dei Democratici più a sinistra, che lo considerano troppo moderato.

Chris Van Hollen, lo sfidante

Il senatore del Maryland Chris Van Hollen è al secondo mandato a Palazzo Madama, dopo aver rappresentato lo Stato alla Camera per 14 anni. Nel secondo mandato di Trump è stato tra i primi volti dell’opposizione democratica. Giovedì ha annunciato la candidatura, presentandosi come un volto nuovo che interpreta la richiesta di cambiamento emersa dal voto di metà mandato. Van Hollen si era opposto presto ai tagli di posti di lavoro e di bilancio realizzati dal Department of Government Efficiency, guidato da Elon Musk, perché molti di quei lavoratori erano in Maryland.

Il senatore ha anche attirato attenzione per il viaggio in El Salvador, dove ha incontrato Kilmar Abrego Garcia, residente nel Maryland detenuto, espulso per errore dall’amministrazione Trump. I tribunali federali hanno stabilito che dovrebbe tornare negli Stati Uniti. Van Hollen si è inoltre battuto per chiarezza e responsabilità nel caso di Shireen Abu Akleh, giornalista palestinese con cittadinanza statunitense, lavorava per Al Jazeera nella Cisgiordania occupata e fu uccisa da un soldato israeliano nel 2022. Il suo sostegno arriva da figure di spicco, tra cui il senatore del Vermont Bernie Sanders, indipendente che si riunisce con i Democratici, e il senatore eletto del Michigan Abdul El-Sayed.

Le critiche a Schumer

Schumer ha perso consensi tra i parlamentari democratici più progressisti. Ha sostenuto Haley Stevens, avversaria di El-Sayed alle primarie. Viene criticato per non essersi opposto con sufficiente forza all’agenda di Trump e per non aver fatto abbastanza per bloccare la conferma dei candidati ministeriali. Il governatore della California Gavin Newsom lo ha accusato di aver «capitolato» di fronte ai Repubblicani durante la chiusura del governo dell’anno scorso, votando la riapertura senza ottenere alcuna concessione in cambio. Molti riconoscono però a Schumer il merito della ripresa dei Democratici alle elezioni di quest’anno, e prevedono che, nonostante il malcontento dei progressisti, riuscirà a farcela.