"Le ha rovinato la vita", massacrata dall'egiziano per aver chiesto il biglie...

"Le ha rovinato la vita", massacrata dall'egiziano per aver chiesto il biglie...

Luana, nel 2011 26enne stava svolgendo il proprio lavoro di controllore sui bus della capitale quando un cittadino straniero, irregolare sul territorio italiano, le ha sferrato il colpo che le ha cambiato la vita.

Una calda giornata d’estate e il turno come controllore sul bus ATAC, un lavoro che permette di avere la propria indipendenza e di essere presente nella comunità in quanto i mezzi vengono presi da tante persone. All’improvviso però cambia tutto, una banale domanda scatena l’ira di un soggetto a bordo del mezzo ed ecco che accade l’incredibile.

Ora a distanza di tempo la protagonista ha trovato di nuovo la forza per ricordare.

Luana, la vita rovinata per aver chiesto il biglietto dell’autobus ad un viaggiatore

Torniamo al 2011, Luana ha 26 anni e lavora come controllore per l’ATAC, la municipalizzata che si occupa di garantire il servizio pubblico di trasporto nella capitale.

Una giornata estiva come tante, ad una fermata sale un cittadino straniero, lei nel fare il consueto controllo le chiede il biglietto, lui non ce l’ha, quindi decide di colpirla, la colpisce con una testata talmente forte da farla cadere a terra.

In una pozza di sangue gli altri passeggeri allertano immediatamente l’ambulanza, viene portata d’urgenza in ospedale, la sera stessa lei sente i dottori che dialogano con i genitori per il trapianto d’organi.

La danno per morta ma in realtà lei è mentalmente lucida.

“Mi ha rovinato la vita”, niente carcere e la rabbia di Luana confessata in tv

Luana dopo 15 anni da quel terribile episodio ha trovato la forza di raccontare come sta e le conseguenze di quel terribile episodio.

Anni passati a letto e la disabilità a vita, sogni spezzati che non potranno mai più essere esauditi. In poche parole, come racconta lei stessa “una vita rovinata”. Gli inviati di “Fuori dal Coro” l’hanno intervistata e lei ha parlato anche di chi le ha fatto del male.

Lui è rimasto libero per tutto questo tempo, irregolare sul territorio, riporta LiberoQuotidiano, ha persino provato a fuggire, salvo poi essere fortunatamente arrestato. La pena di 1 anno e 4 mesi di galera mai scontata.

Come si suol dire, oltre il danno la beffa. Una vita che non sarà mai più la stessa e la giustizia che non ha svolto minimamente il proprio compito.