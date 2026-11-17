Dopo il duro confronto in studio tra Guillermo Mariotto e Barbara d'Urso, il giurato torna a parlare e alimenta nuove polemiche sul programma di Rai 1.

Milly Carlucci prova a riportare la calma a Ballando con le Stelle, ma il giurato Guillermo Mariotto sembra intenzionato a far salire la tensione. Dopo il confronto acceso con Barbara d’Urso durante la puntata di sabato 14 novembre, lo stilista ha rilasciato nuove dichiarazioni a alanews e al Quotidiano nazionale, sostenendo di non doversi scusare per nulla.

Le dichiarazioni di Mariotto sugli ascolti e sul profumo

Parlando con alanews, Mariotto ha commentato il 27,6% di share registrato dall’ultima puntata, definendolo una vittoria straordinaria per il programma. Ha negato di aver aggredito la collega, sostenendo che la d’Urso cerchi sempre di essere al centro dell’attenzione. Riguardo al profumo spruzzato in studio, ha parlato di libertà d’espressione, aggiungendo che nei dintorni di Saxa Rubra vi sono odori intensi causati dalla presenza di animali.

Secondo quanto dichiarato dal giurato, la conduttrice non sarebbe in grado di accettare l’autoironia richiesta in un ambiente come quello di Ballando. Mariotto ha inoltre accusato la d’Urso di arrivare in studio già arrabbiata con il maestro Pasquale La Rocca, legata a una questione personale riguardante Ornella Muti.

Le critiche di colleghi e pubblico

Numerosi volti noti del piccolo schermo, tra cui Mara Venier, Alba Parietti, Anna Pettinelli e Alberto Matano, hanno giudicato poco rispettoso il comportamento del giurato. Anche migliaia di telespettatori e utenti dei social hanno espresso dissenso.

Il fuori onda di Carolyn Smith

Un filmato circolato online mostra la presidente di giuria Carolyn Smith in lacrime, consolata da Milly Carlucci e dagli altri presenti. Il giornalista Ivan Zazzaroni ha spiegato che la reazione non dipendeva dallo scontro con la d’Urso, ma dal fraintendimento di una battuta della giurata sul naso di Mariotto, che riprendeva un modo di dire scozzese.