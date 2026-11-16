Gli Stati Uniti portano a tre i gruppi d’attacco navali schierati in Medio Oriente. La USS Theodore Roosevelt è entrata nell’area di responsabilità del Comando Centrale americano (CENTCOM) e ha raggiunto le portaerei USS George H.W. Bush e USS George Washington, già operative nel mar Arabico. Il Comando Centrale ha annunciato su X che si tratta di un movimento pianificato da tempo, mentre il Pentagono non ha confermato quanto a lungo le tre unità resteranno nella regione.

La concentrazione di mezzi arriva mentre le ostilità riprendono. Domenica l’Iran ha colpito il Bahrein con una nuova ondata di droni, la seconda in settantadue ore, interrompendo una pausa nei combattimenti durata quasi due mesi. Il Bahrein ospita la Quinta Flotta della Marina statunitense.

Il raid sulla base di Al-Riffa

I Guardiani della rivoluzione iraniani hanno rivendicato l’attacco, dicendo di aver diretto sei droni contro la base elicotteristica di Al-Riffa. Le difese aeree di Bahrein e Stati Uniti hanno abbattuto i velivoli in volo, senza vittime. Il ministero degli Esteri bahreinita ha condannato duramente l’Iran, ritenendolo responsabile dell’azione. L’offensiva segue l’intercettazione, avvenuta venerdì, di altri due droni iraniani diretti contro lo stesso Stato del Golfo.

Una presenza navale imponente

Ogni portaerei a propulsione nucleare di classe Nimitz può imbarcare diverse decine di velivoli e viene affiancata da incrociatori lanciamissili, cacciatorpediniere e altre unità di scorta. Il gruppo della Theodore Roosevelt include anche caccia F-35C e F/A-18 Super Hornet. Nel complesso, la forza di ciascun gruppo d’attacco conta migliaia di militari.

Il Dipartimento della Difesa ridimensiona però il significato offensivo di questo schieramento. Le autorità militari hanno respinto le ricostruzioni della stampa israeliana su possibili bombardamenti imminenti contro l’Iran e hanno definito “pura speculazione” le indiscrezioni su un cambiamento della struttura militare nell’area.

Lo stallo dei colloqui di pace

Il presidente Donald Trump ha tolto il vicepresidente JD Vance dalla guida dei negoziati di pace, scrivendo sui social che Washington non ha più bisogno di un accordo con Teheran. Trump ha aggiunto che Vance dovrebbe occuparsi di una campagna contro presunte frodi nelle giurisdizioni governate dai Democratici, sostenendo che il momento per un’intesa con l’Iran è passato.