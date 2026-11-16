Fiorello commenta lo scontro tra Barbara d'Urso e Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle e ironizza sulle parole di Milly Carlucci: «Siamo una famiglia? Sì, la famiglia Addams».

Fiorello interviene sulla polemica scoppiata a Ballando con le Stelle dopo lo scontro tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto e lancia una serie di frecciate al programma di Milly Carlucci e ai vertici Rai. Durante La Pennicanza, lo showman ha commentato con ironia le recenti tensioni, criticando il cambiamento del varietà del sabato sera: «Oggi inizia la settimana della puzza».

Fiorello punge Ballando con le Stelle: «Oggi inizia la settimana della puzza»

Una nuova polemica coinvolge Ballando con le Stelle, finito nel mirino di Fiorello dopo lo scontro tra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto durante l’ultima puntata del programma condotto da Milly Carlucci. Nel corso de La Pennicanza, in onda su Rai Radio2, lo showman ha commentato con la consueta ironia quanto accaduto su Rai1, riservando alcune frecciate sia ai protagonisti della trasmissione sia ai vertici della televisione pubblica.

«Abbiamo passato una settimana a sentire l’affaire di Diaco e oggi inizia la settimana della puzza», ha esordito.

Per introdurre il tema, Fiorello ha ripercorso attraverso una carrellata di filmati la storia del varietà italiano, dagli spettacoli che hanno segnato gli esordi del genere fino alle produzioni più recenti. La sequenza si è conclusa proprio con le immagini della discussione tra D’Urso e Mariotto, occasione per una riflessione sul cambiamento della televisione del sabato sera.

«Il varietà del sabato sera ha una tradizione incredibile. Oggi, invece… pazienza, è l’evoluzione della specie! Complimenti al varietà italiano», ha commentato. Non è mancata una battuta sulle parole pronunciate da Milly Carlucci dopo il caso Diaco: «La Carlucci ha detto ‘Siamo una famiglia!’. Sì… la famiglia Addams!».

La stoccata di Fiorello ai vertici Rai e le critiche ai nuovi varietà

Il conduttore ha poi rivolto un’ulteriore critica alla Rai, lamentando l’assenza di interventi da parte dei dirigenti di fronte alle continue controversie televisive. «Nei nuovi varietà parlano di puzza e i vertici Rai muti, nessuno fa cosa. Una telefonatina, “scusate basta adesso”. Dobbiamo farlo noi? Chi siamo noi per chiamare. Continuate pure così, bravi», ha dichiarato. Fabrizio Biggio, suo compagno di conduzione, ha provato a smorzare i toni, ma Fiorello ha proseguito spiegando il motivo del proprio disappunto: «C’è un’ipocrisia di fondo che mi dà fastidio, come se certe situazioni accadessero per caso». Secondo lo showman, quando si scelgono determinati protagonisti per una trasmissione bisogna mettere in conto anche le possibili polemiche, citando tra gli esempi la presenza nel cast dell’ex sacerdote Alberto Ravagnani e di Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti.

Fiorello ha comunque riconosciuto che le discussioni contribuiscono ad alimentare l’attenzione intorno allo show, ma ha sottolineato come il programma abbia progressivamente perso di vista la propria natura originaria. «Nei primi Ballando si parlava di ballo ed era stupendo, oggi non è più quello l’obiettivo», ha osservato, rivendicando poi la libertà di esprimere il proprio pensiero e assumersi la responsabilità delle dichiarazioni.