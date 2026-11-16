Nuovo episodio di intimidazione ai danni di una troupe televisiva impegnata a documentare situazioni di degrado e criminalità. A Pescara, l’inviato di Fuori dal Coro Andrea Grattarola è stato minacciato durante un servizio nella zona della stazione ferroviaria. Un uomo lo ha affrontato con parole violente, arrivando a minacciare di ucciderlo.

Pescara tra droga, spaccio e violenza: gli altri episodi recenti

Pochi giorni prima, a Montesilvano, la Polizia aveva arrestato un uomo già conosciuto dalle forze dell’ordine, trovato in possesso di 750 grammi di cocaina, un chilo e mezzo di hashish e 12.330 euro in contanti. L’appartamento in cui viveva era stato trasformato in una vera e propria centrale per la vendita di sostanze stupefacenti.

Nella stessa giornata, nel centro di Pescara, un 24enne era stato denunciato perché trovato con hashish, mille euro e un coltello a scatto, mentre altri due giovani erano stati segnalati come assuntori. Un susseguirsi di episodi che restituisce un quadro preoccupante della sicurezza nell’area pescarese e nel quale, durante una notte, anche l’inviato di Fuori dal Coro ha rischiato di diventare vittima della violenza che stava documentando.

Pescara, inviato di Fuori dal Coro minacciato durante un servizio: «Ti uccido»

Nuovo episodio di violenza ai danni di un giornalista impegnato in un servizio sul territorio. Questa volta è successo a Pescara, in Abruzzo, dove Andrea Grattarola, inviato di Fuori dal Coro, trasmissione di approfondimento condotta da Mario Giordano ogni domenica sera su Rete 4, è stato minacciato da un uomo mentre stava documentando la situazione nella zona della stazione ferroviaria.

L’episodio si è verificato a pochi metri dagli agenti della Polizia Locale, in un contesto descritto come particolarmente difficile, soprattutto durante le ore serali, quando si registrano frequenti episodi di degrado e violenza. Nel tentativo di avvicinare l’uomo e raccogliere la sua testimonianza, il reporter si è trovato davanti a un atteggiamento aggressivo, accompagnato da pesanti intimidazioni: «Sono affari tuoi dopo, te lo dico prima. Metto il passamontagna? Ok, vieni qua parliamo, dopo se scappi sono ca*i tuoi». Le minacce sono poi diventate ancora più esplicite: «Ti c**i addosso? Perché ti uccido, la mascella ti arriva qua». Una situazione che ha rischiato di degenerare durante le riprese.

Nel corso dello stesso servizio, Grattarola ha incontrato un secondo uomo che impugnava il collo di una bottiglia di vetro rotto. Alla richiesta di spiegazioni, quest’ultimo non ha fornito risposte chiare, ma ha lasciato intendere di essere pronto a utilizzare l’oggetto per colpire al volto eventuali persone considerate nemiche. Una scena che, secondo quanto riferito dall’uomo stesso, non sarebbe neppure insolita: «Qui è normale». L’aggressione verbale all’inviato si inserisce in un quadro cittadino segnato anche da recenti episodi legati allo spaccio e alla criminalità.

L’uomo che minaccia il nostro giornalista a #Pescara a pochi metri dagli agenti della Polizia Locale. Il servizio completo di Andrea Grattarola a #Fuoridalcoro è su Mediaset Infinity https://t.co/VAzRetgLnv — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) November 15, 2026