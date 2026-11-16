VISIO, due nuovi film d'artista presentati a Lo schermo dell'arte

Firenze, 16 nov. (Askanews) – “Quest’anno siamo arrivati alla quindicesima edizione di VISIO, il programma di residenza dello Schermo dell’arte per giovani artisti sotto i 35 anni. Ogni anno otto artisti vengono a Firenze per sviluppare, insieme a dei curatori, insieme a delle istituzioni partner, un progetto che vogliono poi realizzare. Tre di loro ricevono 10.000 euro ciascuno per poter poi lavorare con me, con il nostro gruppo di lavoro, per poter sviluppare questi progetti.

All’interno del programma del festival, quest’anno siamo in grado di presentare due film che sono stati prodotti nell’arco degli ultimi due anni: i lavori di Gala Herna ndez Lo pez e di Rafik Greiss”. Lo ha detto ad askanews Leonardo Bigazzi, curatore del programma europeo VISIO, raccontandoci l’edizione 2026 collegata al festival fiorentino Lo schermo dell’arte.”Rafik – ha aggiunto – è un progetto molto importante che in questo momento è in mostra il KW di Berlino ed è una produzione internazionale di cui fa parte anche il Centro Pecci che è un partner del progetto ormai da 5 anni.

Invece Gala Hernàndez Lòpez che un film che guarda come il capitalismo sta diciamo colonizzando anche i nostri sogni che è un progetto di cui siamo molto felici che ha fatto una grande anteprima internazionale al Rotterdam al Festival del Cinema e ha girato in oltre 50 festival quest’anno e che è prodotto con la fondazione In Between Art Film che insieme al MACBA di Barcellona sono i tre partner con cui produciamo i lavori”.