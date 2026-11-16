Cina, Li Qiang difende il libero scambio alla vigilia di Trump

Manila, 16 nov. (askanews) – La Cina rilancia il libero scambio e la cooperazione economica con i Paesi del Sud-est asiatico, mentre aumentano le restrizioni commerciali e i dazi imposti dagli Stati Uniti. Al vertice Cina-ASEAN di Manila, il premier Li Qiang, accolto dal presidente filippino Ferdinand Marcos, ribadisce l’impegno di Pechino a favore del multilateralismo e di una maggiore integrazione feconomica regionale.Un messaggio che arriva alla vigilia della visita di Donald Trump nelle Filippine, dove il presidente americano è atteso il 17 novembre.

Li Qiang sottolinea i progressi nei collegamenti tra la Cina e i Paesi dell’ASEAN, citando le nuove ferrovie, le infrastrutture e gli accordi che facilitano gli spostamenti.Ma i rapporti tra Pechino e i suoi vicini continuano a essere segnati anche dalle dispute territoriali nel Mar Cinese Meridionale. I negoziati per un codice di condotta non hanno ancora prodotto un accordo e proseguiranno nel 2027, quando Singapore assumerà la presidenza di turno dell’ASEAN.”Nonostante siano aumentate significativamente le restrizioni economiche e commerciali di ogni genere, continuiamo a sostenere con fermezza il multilateralismo e a promuovere il libero scambio, ampliando costantemente gli spazi della cooperazione – dice Mao Ning, portavoce del ministro degli Esteri cinese – I collegamenti continuano a rafforzarsi.

Grandi progetti come la ferrovia ad alta velocità Giacarta-Bandung e la ferrovia Cina-Laos sono passati dalla progettazione alla realtà. Il canale di Pinglu è stato ufficialmente aperto alla navigazione e sono stati attuati accordi sui visti con i Paesi dell’ASEAN. La circolazione di persone, capitali e tecnologie nella regione è diventata più efficiente, aumentando ulteriormente i benefici economici”.