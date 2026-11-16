Durante una conversazione con alcuni compagni della Casa del Grande Fratello Vip, Marina La Rosa ha fatto una confidenza inattesa sul proprio passato. La concorrente siciliana, protagonista di questa edizione del reality, si era fin lì raccontata poco, ma nel weekend ha sorpreso i coinquilini con il racconto di una relazione tossica vissuta da ragazza.

La Rosa ha spiegato che il suo ex fidanzato la picchiava in modo ripetuto per tutta la durata della storia. Gli episodi risalgono al periodo in cui lei aveva circa 16 anni e viveva ancora a Messina. Le aggressioni lasciavano segni sul corpo, che lei cercava di nascondere alla famiglia con giustificazioni inventate.

Le bugie con la madre e la gelosia del ragazzo

Secondo il racconto di Marina, i colpi arrivavano spesso al culmine di litigi legati a una gelosia patologica. Tornava a casa con lividi e ferite e diceva di essere caduta o di essere stata graffiata dal gatto. In alcune occasioni c’era anche del sangue. Lei, allora, pensava che quella violenza fosse soltanto l’effetto di un sentimento forte, e non riusciva a rendersi conto della gravità della situazione.

Nel corso della confidenza, la regia ha interrotto il racconto proprio mentre la concorrente stava per descrivere l’episodio che l’aveva spinta a lasciare il compagno. Il seguito è emerso grazie a una vecchia intervista.

Il tentativo di investimento e la presa di distanza

Il 25 novembre del 2020, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, Marina La Rosa ha pubblicato un post su Instagram ricordando il ragazzo, indicato con la sola iniziale “F”, più grande di lei. In quel messaggio ha scritto che la gelosia e la rabbia di lui le erano apparse come una forma d’amore, finché un episodio non l’ha fatta ricredere. Dopo una lite, il ragazzo l’avrebbe fatta scendere dalla moto e avrebbe cercato di investirla mentre lei camminava verso casa. “L’amore è amore. E se è tale non fa male”, ha scritto.

Pochi giorni dopo, La Rosa è intervenuta a Domenica Live, il programma condotto da Barbara d’Urso su Canale 5. Ha dichiarato di essere serena e di aver superato le sofferenze provocate da quella relazione, ma ha ammesso che alcune cicatrici sono rimaste. Ha ribadito che la violenza non si giustifica mai e non ha nulla a che fare con l’amore, rivolgendo un invito alle donne che vivono situazioni simili.