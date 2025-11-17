Il Grande Fratello, condotto da Simona Ventura, sta per terminare ma, il prossimo anno, dovrebbe partire il Grande Fratello Vip, con al timone Alfonso Signorini. Nelle ultime ore sono usciti i primi nomi dei possibili concorrenti. Ecco di chi si tratta.

Il Grande Fratello Vip si farà?

A metà dicembre terminerà l’edizione del Grande Fratello di Simona Ventura, edizione che ha deluso le aspettative, con gli ascolti che non hanno mai decollato del tutto.

Nel 2026, secondo quando annunciato a luglio da Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti, dovrebbe partire il Grande Fratello Vip, anche se, Pier Silvio, ha detto che questa edizione si farà solamente se Signorini riuscirà a mettere insieme un cast di personaggi davvero conosciuti. Dalle ultime indiscrezioni, pare che il direttore di Chi abbia trovato i nomi e che, il reality, potrebbe partire o dopo “L’Isola dei Famosi“, o a settembre, sempre del 2026. In attesa di conferme, vediamo un pò chi sono i possibili concorrenti.

Grande Fratello Vip: ecco chi potrebbero essere i concorrenti

Come visto, ancora non c’è la certezza che il Grande Fratello Vip si farà ma, nonostante ciò, è già partito il toto-nomi sui possibili concorrenti. Innanzitutto, Davide Maggio a Tv Talk ha rivelato che Maria De Filippi starebbe aiutando Alfonso Signorini nella formazione dell’eventuale cast. Ma veniamo ai possibili concorrenti. Sulle pagine de Il Fatto Quotidiano, Selvaggia Lucarelli ha fatto il nome di Massimo Lovati, ex legale di Sempio, il quale ha replicato: “sono cose di cui si occupa il mio agente.” Novella 2000 ha invece fatto i nomi di Alba Parietti e Bianca Balti, con la modella però che ha smentito ieri tramite una storia sui social. Ma andiamo avanti, su Nuovo Tv, Riccardo Signoretti, ha parlato si Walter Zenga, Federica Pellegrini, Aida Yespica e Loredana Lecciso con la figlia Jasmine. Insomma, staremo a vedere se qualcuno di loro entrerà davvero nella Casa più spiata d’Italia.