Nelle ultime ore, il nome di Massimo Lovati, l’avvocato celebre per il suo ruolo nel caso Garlasco, è tornato prepotentemente sotto i riflettori, ma questa volta non per motivi giudiziari. Secondo alcune indiscrezioni, l’ex legale di Andrea Sempio potrebbe presto diventare un protagonista del piccolo schermo, approdando al GF Vip.

Tra gossip e strategie mediatiche: il futuro televisivo di Lovati

Lovati non è estraneo al mondo dei media e dell’intrattenimento: solo poche settimane fa avrebbe valutato con Fabrizio Corona l’idea di realizzare una fiction. Inoltre, l’ex collega Angela Taccia aveva osservato come, negli ultimi mesi, l’avvocato avrebbe avuto “altre priorità”: la sua attenzione si era allontanata da Andrea Sempio, concentrandosi invece su iniziative che potevano includere impegni televisivi. A rafforzare questa impressione, alcuni osservatori hanno notato un possibile cambio d’immagine, evidenziato dal recente viaggio di Lovati in Albania per un intervento odontoiatrico volto a perfezionare il sorriso.

Garlasco, Massimo Lovati concorrente al GF Vip? L’indiscrezione bomba e la replica dell’avvocato

Secondo quanto riportato da Davide Maggio durante una puntata di TvTalk, un “nome sorprendente” legato alla cronaca nera avrebbe catturato l’attenzione dei produttori televisivi, suscitando ipotesi sulla possibile partecipazione dell’avvocato al prossimo Grande Fratello Vip. L’indiscrezione è stata successivamente rilanciata da Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano e commentata da Pino Rinaldi nella trasmissione Ignoto X su La7.

L’avvocato ha confermato di aver ingaggiato un agente a cui ha affidato la gestione delle sue apparizioni e attività mediatiche. Intervista sulla questione da Fanpage, ha dichiarato: “Non ne so niente, sono cose di cui si sta occupando il mio agente”, confermando quindi ufficialmente di essersi avvalso di un professionista per questi incarichi. A proposito di una possibile partecipazione a un reality show, l’avvocato ha risposto: “A me non piace niente, prendo quello che viene”.

Accanto al suo nome, altre figure di rilievo – come Federica Pellegrini, Aida Yespica e Matteo Cambi – sarebbero state contattate secondo Gabriele Parpiglia informalmente da Alfonso Signorini per il nuovo format.