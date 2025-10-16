Andrea Sempio ha revocato il mandato a Massimo Lovati che, quindi, non è più il suo avvocato difensore nella nuova inchiesta sul caso Garlasco. Il legale, però, ha ora dei progetti con Fabrizio Corona.

Garlasco, Massimo Lovati e la revoca del mandato da parte di Andrea Sempio

Da pochi giorni Massimo Lovati non è più l’avvocato difensore di Andrea Sempio, unico indagato per la morte di Chiara Poggi nella nuova inchiesta su Garlasco.

Nel corso di una intervista per il Corriere della Sera, Lovati ha parlato dell’addio al caso: “io avrei voluto proseguire, ma evidentemente lui ha altre idee al riguardo e io non posso che prenderne atto. Certo che mi dispiace. Si vede che tutta questa bufera lo ha portato a pensare che non sono più idoneo per difenderlo. Lui parla di mancata condivisione della linea difensiva, però non mi ha spiegato su cosa. Penso che sia per via delle mie esternazioni in televisione.”

“Fuori dal caso Garlasco”, l’avvocato Lovati ha nuovi progetti con Corona

Come visto, al Corriere della Sera, l’ex legale di Sempio ha parlato dell’addio al suo assistito con amarezza e, poi, ha parlato anche di Fabrizio Corona, lasciando intendere che potrebbero esserci dei progetti proprio con l’ex re dei paparazzi: “perché no. Io sono sempre stato molto curioso e aperto a esperienze nuove. Lui si è fatto sentire. Ci può essere qualche progetto interessante. In alcuni momenti è geniale.”