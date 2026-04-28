Un grave incidente stradale ha interessato nel pomeriggio di martedì 28 aprile la SS 68 nei pressi di Ponteginori, causando disagi alla viabilità e l’intervento immediato dei soccorsi. Lo scontro, che ha coinvolto una cisterna e diverse auto, ha reso necessaria la chiusura della strada e ha attivato operazioni di emergenza per la gestione dei feriti e della sicurezza dell’area.

Incidente sulla SS 68 a Ponteginori: dinamica e conseguenze

Nel pomeriggio di martedì 28 aprile si è verificato un gravissimo incidente stradale lungo la SS 68, nei pressi di Ponteginori, all’altezza del chilometro 21, nel comune di Montecatini Val di Cecina. Come riportato da La Nazione, lo scontro ha coinvolto una cisterna e diversi veicoli, anche se la dinamica resta ancora da chiarire.

L’impatto ha provocato momenti di forte criticità e ha richiesto la chiusura immediata della carreggiata per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Le prime informazioni parlano di più feriti, con stime che variano tra tre e cinque persone coinvolte. Sarebbe stato inoltre segnalato uno sversamento di liquidi dalla cisterna stessa, elemento che ha reso ancora più complesso l’intervento.

Le operazioni di rimozione dei mezzi e di ripristino della sede stradale si prospettano lunghe, motivo per cui la strada si presume resti chiusa per tutta la notte.

Emergenza sulla statale 68, grave incidente tra cisterna e diverse auto: “Situazione seria”

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi con il 118, l’elisoccorso regionale Pegaso, i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati nelle attività di gestione dell’emergenza e nella messa in sicurezza dell’area. La situazione ha richiesto anche la presenza delle autorità locali, con il sindaco Francesco Auriemma che si è recato direttamente sul luogo dell’incidente. Il primo cittadino ha descritto, a La Nazione, il quadro come “molto serio”, spiegando: “Mi sto recando personalmente sul posto per verificare l’entità dei danni e coordinare le operazioni insieme alle autorità e ai soccorsi già operativi”.

Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e per garantire la riapertura in sicurezza della strada solo al termine di tutte le verifiche necessarie.