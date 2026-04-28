Incendio al piano terra dell’ex ospedale Santo Bambino tra rifiuti e masserizie, con fumo evidente e zona subito isolata dai Vigili del Fuoco.

Un incendio è divampato nella serata di ieri all’interno dell’ex ospedale “Santo Bambino”, struttura dismessa situata nel quartiere Antico Corso di Catania. Le fiamme, sviluppatesi al piano terra tra materiali e rifiuti accatastati, hanno richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco per contenere il rogo ed evitare la propagazione ai piani superiori.

Incendio nella notte all’ex ospedale Santo Bambino di Catania

Come riportato da Catania Today, nella serata di ieri un incendio ha interessato i locali dell’ex ospedale “Santo Bambino”, storico presidio sanitario ormai dismesso e situato nel quartiere Antico Corso a Catania. Le fiamme si sono sviluppate principalmente al piano terra della struttura, in un’area dove risultavano accatastati materiali di vario tipo e rifiuti, condizioni che hanno agevolato la rapida diffusione del rogo.

L’edificio, da tempo in stato di abbandono, è noto per il progressivo deterioramento e per la presenza occasionale di accumuli di masserizie.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, allertati dal fumo denso che fuoriusciva dallo stabile. Non si esclude che proprio alcune segnalazioni dal quartiere abbiano contribuito alla rapidità dell’intervento dei soccorsi.

Al momento dell’incendio non sarebbe risultata la presenza di persone all’interno della struttura, che sarebbe spesso inaccessibile ma comunque esposta a episodi di degrado e intrusioni.

Incendio all’ex ospedale Santo Bambino a Catania: fiamme nel quartiere dell’Antico Corso

Stando alle indiscrezioni di Newsicilia, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania, che hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento riuscendo a circoscrivere le fiamme prima che potessero propagarsi ai piani superiori. Per supportare le attività è stata inviata anche una squadra con autobotte per il rifornimento idrico e un’autoscala, utilizzata per le verifiche strutturali e il controllo di eventuali infiltrazioni di fumo ai livelli superiori dell’edificio.

Grazie al tempestivo intervento è stato evitato un ampliamento dell’incendio all’intera struttura, limitando i danni al solo piano interessato. Una volta domato il rogo, sono state avviate le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Restano tuttavia in corso gli accertamenti tecnici per chiarire l’origine dell’incendio, ancora non determinata con certezza.