Un incendio divampato in un appartamento di Portici ha provocato la morte di un’anziana di 88 anni, rimasta intrappolata tra le fiamme nella sua abitazione. L’episodio ha riportato l’attenzione sui rischi legati ai roghi domestici, che possono svilupparsi rapidamente e avere conseguenze fatali in pochi minuti.

Incendio in un appartamento a Portici, soccorsi inutili: muore anziana di 88 anni

Nelle scorse ore, a Portici in provincia di Napoli, si è verificata una drammatica tragedia domestica. Come riportato da Napoli Today, all’interno di un appartamento situato nel Parco San Ciro, in corso Garibaldi 254, è divampato un incendio che ha coinvolto la cucina e in breve tempo ha interessato anche il salone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale insieme ai vigili del fuoco, allertati per il rogo in corso.

All’interno dell’abitazione viveva una donna di 88 anni, che è rimasta intrappolata tra le fiamme.

Incendio in un appartamento a Portici: soccorsi, decesso e indagini in corso

I soccorritori avrebbero trovato la situazione già estremamente critica: le fiamme avevano avvolto diversi ambienti dell’appartamento e per l’anziana non c’era ormai più nulla da fare.

La donna è deceduta a causa delle gravi ustioni riportate, mentre ogni tentativo di soccorso si è rivelato purtroppo inutile. I vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere completamente l’incendio ed evitare ulteriori danni alla struttura, che ha subito gravi devastazioni soprattutto nella zona cucina e nel soggiorno.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione l’origine del rogo. Sebbene le prime ipotesi facciano pensare a un episodio accidentale, non si escludono ulteriori verifiche tecniche sull’impianto domestico e sulle possibili cause scatenanti. Saranno decisive le analisi dei vigili del fuoco e la relazione tecnica per chiarire la dinamica dell’accaduto.