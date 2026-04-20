Paura questa mattina a Macerata, nella Marche, a seguito di un incendio scoppiato all’interno di un’abitazione intorno alle ore 8.00. Tutti i dettagli di quanto accaduto.

Incendio in un appartamento a Macerata: Vigili del Fuoco sul posto

Attimi di terrore questa mattina a Macerata quando intorno alle ore 8.00 è scoppiato un incendio all’interno di un appartamento in via Bruno Tano, nella frazione Sforzacosta, abitata da una coppia di anziani.

Sul posto sono interventi subito i Vigili del Fuoco, con una squadra supportata da autobotte e autoscala. Le fiamme sono state domate a l’area è stata messa in sicurezza. Si indaga per capire le cause del rogo.

Incendio in un appartamento a Macerata: coppia di anziani all’ospedale

Come visto questa mattina presto è scoppiato un incendio all’interno di un appartamento a Macerata, per l’esattezza nella frazione Sforzacosta.

All’interno dell’abitazione c’era una coppia di anziani con il proprio animale domestico, tutti tratti in salvo dai soccorritori. La coppia di anziani è stata trasportata al Pronto Soccorso per tutti gli accertamenti del caso, visto anche l’inalazione di fumo. Sul posto è arrivata anche la polizia locale. Come detto sono in corso le indagini per capire che cosa abbia provocato il rogo all’interno dell’appartamento.