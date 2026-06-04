"Dalla testa ai piedi", Botero e De Chirico in mostra a Wuerth Capena

Roma, 4 giu. (askanews) – In occasione del suo ventesimo anniversario, l’Art Forum Wuerth Capena, a Capena, in provincia di Roma, presenta fino all’11 settembre 2027 “Dalla testa ai piedi. Il corpo nella Collezione Wuerth”, una grande collettiva che riunisce oltre 50 opere, realizzate tra il 1888 e il 2020, di una ricca selezione di artisti internazionali, tra i quali Hans (Jean) Arp, Fernando Botero, Giorgio de Chirico, Jan Fabre, Alex Katz, Arnulf Rainer, e Andy Warhol.

L’immagine di Adamo ed Eva di Botero, simbolo della mostra, esprime il tema della corporeità come volume, icona e racconto.Valentina Spagnuolo, direttrice dell’Art Forum Wuerth Capena, uno dei 15 spazi espositivi del gruppo Wuerth in Europa, una rete di musei interconnessi con le realtà aziendali. “La mostra raccoglie visioni, linguaggi e tecniche molto diversi tra loro.

Abbiamo strutturato un allestimento diviso per 5 aree tematiche dedicate al corpo in diverse dimensioni: la prima è dedicata al tema del corpo come forza originaria ed energia rigeneratrice, qui troviamo opere di Jaen Arp, Ugo Dossi, Marc Quinn”, ha spiegato.Questi musei si trovano all’interno delle aziende ma sono aperti gratuitamente al pubblico: “Questa collezione oggi è arrivata a contare oltre 21.000 opere ed è principalmente concentrata sull’arte contemporanea, copre gli ultimi 150 anni di storia dell’arte, ma al suo interno vede anche un nucleo di opere dedicate agli antichi maestri tedeschi e svizzeri”.”Dalla sua apertura questo spazio espositivo ha ospitato oltre 20 progetti espositivi, accogliendo oltre 200.000 visitatori, molti dei quali sono studenti”, ha aggiunto.