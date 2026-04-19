Maxi incendio a Beinasco: evacuazioni e intervento massiccio dei vigili del fuoco

Un capannone industriale di Beinasco è stato interessato da un vasto incendio con ampia colonna di fumo; i soccorsi hanno attivato evacuazioni e controlli ambientali

Il 19 aprile 2026 un importante incendio ha interessato un edificio industriale in via Monginevro a Beinasco, nell’area metropolitana di Torino. La nube di fumo, visibile da diversi chilometri, ha suscitato allarme tra i residenti e ha richiesto una risposta immediata da parte dei soccorsi. Sul posto sono state dispiegate sette squadre del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Torino, impegnate sia a contenere le fiamme sia a verificare l’eventuale presenza di persone all’interno della struttura.

Per precauzione sono stati evacuati alcuni stabili residenziali situati nelle immediate vicinanze del capannone, e le autorità locali hanno attivato il protocollo comunale di protezione civile. Il sindaco Daniel Cannati ha rivolto un appello ai cittadini della zona, raccomandando di non aprire le finestre per limitare l’esposizione al fumo. Sul luogo dell’incendio sono inoltre intervenuti i carabinieri per regolare il traffico e bloccare gli accessi stradali verso la zona interessata.

La dinamica dell’incendio e le prime operazioni

Le fiamme si sono sviluppate all’interno dei locali di un’azienda presente nello stabilimento, identificata come Speed Service. I pompieri hanno lavorato su più fronti: da un lato il contenimento del rogo attraverso getti d’acqua e schiumogeni, dall’altro la perlustrazione degli ambienti per escludere vittime o persone coinvolte.

Le forze dell’ordine hanno isolato la zona, bloccando le vie d’accesso principali, tra cui via Monginevro e via Frejus, per consentire agli operatori di operare in sicurezza e agevolare le operazioni di soccorso.

Intervento delle squadre e misure di sicurezza

Il dispiegamento ha visto sette squadre operative dei Vigili del fuoco con mezzi specializzati per incendi industriali. I soccorritori hanno altresì coordinato l’evacuazione di alcune palazzine, in particolare i civici segnalati nelle immediate vicinanze, privilegiando la sicurezza delle persone esposte al vento che trasportava il fumo verso le abitazioni. Alcuni dipendenti dell’azienda hanno collaborato portando al sicuro mezzi non coinvolti dalle fiamme mentre i tecnici hanno delimitato le aree per garantire l’incolumità degli operatori.

Impatto sui residenti e raccomandazioni delle autorità

La colonna di fumo ha generato preoccupazione tra la popolazione locale, che è stata informata tramite canali istituzionali e social. Il sindaco ha sottolineato la necessità di adottare comportamenti cautelativi: oltre a non aprire le finestre, ai residenti è stato suggerito di evitare spostamenti non essenziali nella zona interessata. L’evacuazione precauzionale ha riguardato principalmente le abitazioni più vicine al rogo, in modo da ridurre il rischio di esposizione a sostanze potenzialmente nocive presenti nei fumi.

Valutazione ambientale e interventi tecnici

Per accertare la natura e la possibile tossicità del fumo sono intervenuti i tecnici dell’ARPA (Agenzia regionale per la protezione ambientale), chiamati a eseguire rilievi e misurazioni dell’aria. Queste attività rientrano nelle procedure standard per incendi industriali, mirate a definire eventuali rischi per la popolazione e per l’ambiente circostante. In base a tali rilievi si decideranno eventuali provvedimenti successivi per le zone evacuate e per le attività di bonifica.

Fasi successive e stato delle indagini

Al termine delle operazioni di spegnimento, i Vigili del fuoco procederanno con accertamenti tecnici per stabilire le cause del rogo e quantificare i danni alla struttura. Le Forze dell’ordine e gli ispettori competenti collaboreranno per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Nel frattempo la priorità rimane la sicurezza pubblica e il ripristino delle condizioni di vivibilità nelle aree interessate.

La cittadinanza è invitata a seguire gli aggiornamenti ufficiali forniti dal Comune di Beinasco e dalle autorità competenti. Le informazioni sulle tempistiche di rientro nelle abitazioni e sulle eventuali restrizioni verranno comunicate una volta completate le verifiche tecniche e ambientali. L’attenzione rimane alta fino al termine delle operazioni e all’esito delle analisi sull’aria e sui materiali coinvolti dal incendio.