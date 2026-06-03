La storica Dalloz Creations, produttrice delle lenti indossate da Emmanuel Macron, è stata posta in liquidazione giudiziale: il tribunale ha sospeso i pagamenti degli stipendi e 29 lavoratori si trovano senza lavoro, nonostante la risonanza mediatica internazionale.

La piccola azienda francese che produceva le lenti degli occhiali indossati da Emmanuel Macron è ora in liquidazione giudiziale. Un nome noto nel settore dell’ottica artigianale, accusato dall’improvviso andamento finanziario di non aver trasformato la visibilità internazionale in salvezza economica.

Il caso mette in luce il paradosso tra pubblicità globale e sostenibilità industriale: anche dopo la comparsa pubblica del presidente con le lenti a specchio blu, la fabbrica non è riuscita a invertire il calo del fatturato né a mantenere l’occupazione.

Come si è arrivati alla liquidazione

Secondo le informazioni rese pubbliche, Dalloz Creations ha visto decadere il proprio piano di ristrutturazione e il tribunale del commercio ha disposto la liquidazione giudiziale. Dal 20 marzo è stata decretata la cessazione del pagamento degli stipendi, lasciando i dipendenti in una situazione di forte incertezza.

La procedura giudiziaria ha anche determinato la messa in vendita dei locali dell’azienda, segnale che la società non dispone più di liquidità sufficiente per operare.

In pratica, la riconversione industriale e gli investimenti orientati alla qualità non sono bastati a stabilizzare i conti.

Impatto sui lavoratori

I numeri sono chiari: sono circa 29 dipendenti quelli che rischiano di perdere il posto di lavoro. Per settimane il personale ha atteso segnali positivi, ma la sospensione degli stipendi ha accelerato lo smantellamento dell’attività.

La vendita delle strutture aziendali rende difficile ogni prospettiva di ripartenza immediata.

Un marchio con una storia di eccellenza

Fondata nel 1957 da Christian Dalloz, l’impresa si era guadagnata una reputazione per la produzione di lenti solari di alta qualità realizzate in Europa. Il suo fondatore è considerato tra i pionieri dell’uso del policarbonato nell’ottica, una scelta tecnologica che aveva differenziato l’azienda sul mercato.

Negli ultimi anni il marchio aveva puntato su due leve: la qualità dei modelli più avanzati e la rilocalizzazione produttiva, ovvero il ritorno della produzione in Europa rispetto a delocalizzazioni precedenti. Tuttavia, queste scelte non hanno impedito un calo rilevante dei ricavi.

Andamento economico

I dati economici mostrano un tracollo del fatturato: l’azienda è passata da 3,8 milioni di euro a 2,5 milioni tra il 2026 e il 2026. Una contrazione che ha evidenziato la difficoltà di convertire la notorietà in vendite sostenibili nel tempo, specialmente in un settore dove i margini sono sensibili alle dinamiche internazionali e ai costi di produzione locali.

La risonanza mediatica non è bastata

La fama raggiunta dagli occhiali associati a Macron — in particolare le lenti a specchio blu, vendute a prezzi che arrivavano a 659 euro — ha generato un’ondata di attenzione sui media. Per qualche settimana si è parlato molto dei prodotti, ma l’effetto sul lungo periodo è stato limitato.

Il fenomeno è utile a spiegare una differenza importante tra visibilità e salvaguardia finanziaria: una comparsa pubblica può aumentare l’interesse del pubblico e delle testate, ma non necessariamente tradursi in ordini o stabilità economica per una produzione industriale specializzata.

Le possibilità future

Con la procedura di liquidazione in corso e gli immobili Messi in vendita, le prospettive di ripresa sono legate a possibili acquisizioni o a piani di ristrutturazione che, se presentati e approvati dalle autorità competenti, potrebbero salvare parte dell’occupazione. In assenza di compratori o investimenti esterni, invece, lo scenario più probabile resta la chiusura definitiva.

Il caso di Dalloz Creations è emblematico per molte piccole e medie imprese europee che puntano sulla qualità e sulla produzione locale ma si trovano esposte alle oscillazioni del mercato globale e ai costi strutturali interni.

Quali insegnamenti per il settore

La vicenda mette in luce alcune lezioni pratiche: l’importanza di un piano finanziario solido, la difficoltà di monetizzare la pubblicità istantanea e la necessità di diversificare i canali di vendita per ridurre la dipendenza da singoli picchi di attenzione mediatica.

Per le aziende dell’ottica e della moda che operano in Europa, il bilancio tra qualità, prezzo e volumi produttivi resta il nodo cruciale. Senza un equilibrio tra questi fattori, anche la miglior reputazione può rivelarsi insufficiente a garantire la sopravvivenza aziendale.