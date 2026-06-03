Tragedia a Manfredonia, in provincia di Foggia, nella serata del 2 giugno: un ragazzo 14enne è morto in un incidente stradale autonomo avvenuto alla periferia della città, mentre un altro minorenne è rimasto gravemente ferito. Le autorità stanno ancora ricostruendo l’esatta dinamica del sinistro.

Dinamica dell’incidente e primo intervento dei soccorsi a Manfredonia

Tragedia nella serata di martedì 2 giugno a Manfredonia, nei pressi dell’uscita Manfredonia Centro, a pochi chilometri dal centro abitato. Come riportato da Foggia Today, intorno alle 20 si è verificato un incidente stradale autonomo che ha coinvolto due ragazzi minorenni a bordo dello stesso scooter, inizialmente ipotizzato come possibile scontro con altri veicoli ma poi ricondotto a una fuoriuscita o perdita di controllo senza ulteriori mezzi coinvolti.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con ambulanza ed elisoccorso, insieme alle forze dell’ordine e alla polizia locale per i rilievi. La dinamica resta ancora poco chiara e in fase di accertamento.

Manfredonia sotto choc: 14enne muore in un incidente con lo scooter

Per il 14enne non c’è stato nulla da fare: è deceduto immediatamente nell’impatto.

Il conducente dello scooter, anch’egli minorenne, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove risulterebbe ricoverato in condizioni serie ma non tali da far temere per la vita. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

Nel frattempo, la città di Manfredonia è profondamente scossa dalla tragedia: sui social si moltiplicano messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia del giovane scomparso, in un clima di dolore e incredulità che ha colpito l’intera comunità.