Scontro verbale tra Trump e Netanyahu e escalation militare nel sud del Libano

Scontro verbale tra Trump e Netanyahu e escalation militare nel sud del Libano

Un acceso scambio verbale tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu ha segnato un punto di rottura nella cooperazione sul conflitto con l'Iran: il presidente Usa avrebbe bloccato un attacco su Beirut, mentre Israele ha intensificato le operazioni nel sud del Libano, suscitando la reazione di Teheran e movimenti sui mercati energetici.

Un confronto telefonico tra il presidente degli Stati Uniti e il primo ministro israeliano ha portato alla luce frizioni che rischiano di cambiare l’assetto delle relazioni tra i due alleati e di influire sulle trattative indirette con l’Iran. Secondo resoconti, la conversazione è stata caratterizzata da insulti e richieste pressanti, mentre sul terreno si è registrata un’ulteriore intensificazione delle operazioni militari israeliane nel sud del Libano.

La telefonata che ha acceso la crisi diplomatica

Fonti giornalistiche riferiscono che durante la telefonata il presidente Donald Trump avrebbe apostrofato il primo ministro Benjamin Netanyahu con parole forti, arrivando a definirlo “fucking crazy” e accusando Israele di essere sempre più isolata. Il contenuto degli scambi avrebbe incluso l’esortazione di Washington a concordare un cessate il fuoco con Hezbollah e a evitare attacchi su aree urbane come Beirut.

Bloccare un attacco su Beirut

Il presidente Usa avrebbe impedito a Gerusalemme di procedere con un bombardamento della capitale libanese, sostenendo che un’azione del genere avrebbe aggravato l’isolamento internazionale di Israele. Secondo i resoconti, Trump avrebbe anche sottolineato il ruolo personale che avrebbe avuto nell’aver sostenuto Netanyahu in passato, usando tale argomentazione per frenare ulteriori escalation.

Escalation militare nel sud del Libano

Nonostante i tentativi di mediazione, le forze israeliane hanno ampliato le operazioni terrestri nel sud del Libano. Testimonianze e fonti ufficiali descrivono raid mirati contro obiettivi riconosciuti come legati a Hezbollah, con conseguenti vittime civili e distruzioni di edifici. L’uso della forza da parte di Israele è stato criticato da alcuni interlocutori americani come eccessivo rispetto alle risposte ricevute dai miliziani.

Conseguenze umanitarie e strategiche

Le operazioni sul terreno hanno aumentato le preoccupazioni per la popolazione civile e per la stabilità regionale. Report indicano che la distruzione di infrastrutture e l’alto numero di vittime potrebbero alimentare ulteriori tensioni, rendendo più difficile un ritorno a un clima di negoziazione fra le parti coinvolte.

Impatto sui negoziati con l’Iran e sulle economie globali

La nuova ondata di violenza ha avuto ricadute immediate anche sui canali diplomatici con Teheran. L’Iran ha sospeso i colloqui indiretti con gli Stati Uniti, secondo comunicazioni diffuse da agenzie regionali, ritirando temporaneamente la disponibilità a scambiare documenti tramite mediatori. Questa scelta rischia di compromettere l’estensione di un accordo di cessate il fuoco che dipende dal mantenimento della calma anche in Libano.

Rincaro del petrolio e minacce alle rotte energetiche

La tensione regionale ha prodotto effetti sui mercati: il prezzo del petrolio Brent è salito, toccando livelli significativamente più alti rispetto ai giorni precedenti fino a circa 95 dollari al barile in alcune rilevazioni, dopo le notizie sulla sospensione dei colloqui e sulla possibilità che Teheran possa ostacolare il transito nello Stretto di Hormuz, una minaccia che metterebbe a rischio le forniture globali di greggio e gas naturale liquefatto.

Prospettive e scenari possibili

La combinazione di un duro scambio verbale tra leader, l’espansione delle operazioni sul terreno e l’arresto delle trattative indirette con l’Iran apre diversi scenari: dal ritorno a un confronto più esteso nella regione a tentativi rinnovati di mediazione internazionale. Molti analisti sottolineano che la situazione è sensibile a decisioni politiche rapide e a evoluzioni sul campo, con il rischio che incidenti locali si trasformino in crisi diplomatiche di portata maggiore.

In assenza di conferme ufficiali su un accordo di tregua tra le parti in causa, la cautela rimane la parola d’ordine per gli osservatori internazionali: ogni mossa può ripercuotersi sia sulle vite delle popolazioni locali sia sul quadro strategico ed economico mondiale.