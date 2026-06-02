Giulia Salemi al Festival della Tv: tra ambizioni, privacy e giudizi sulle conduttrici

Giulia Salemi, ospite al Festival della Tv di Dogliani, descrive il volto umano di alcune colleghe, spiega la scelta di tutelare la privacy con Pierpaolo Pretelli e racconta il suo piano per dimostrare competenza attraverso un podcast e nuove esperienze televisive

Al Festival della Tv di Dogliani Giulia Salemi ha offerto una riflessione aperta sul proprio percorso professionale e personale, raccontando come intende rinnovare la sua immagine pubblica. Dalla stima verso alcune conduttrici storiche alle strategie per proteggere la privacy della famiglia, la conduttrice e influencer ha usato l’occasione per tratteggiare i prossimi passi della carriera.

Immagini pubbliche e ambizioni professionali

Salemi ha ribadito che il suo obiettivo è lavorare su format di prima serata e programmi di contenuto: dice di volersi mettere alla prova alla guida di prodotti importanti e ribadisce la disponibilità per progetti come Grande Fratello, Pechino Express e altri format che considera sfide professionali. Questa dichiarazione sottolinea come, per lei, la televisione resti il terreno principale su cui conquistare legittimazione professionale e autorevolezza, superando l’immagine dominante di volto nato dai reality.

Dal reality al ruolo di conduttrice

La consapevolezza di Salemi è chiara: essere emersa attraverso i reality ha comportato visibilità ma anche uno stigma. Per questo motivo ha intrapreso iniziative mirate, come il podcast Non lo faccio x moda, dove format e ospiti cercano di dimostrare la sua capacità di condurre conversazioni serie e approfondite.

Invitando professionisti della cronaca e del giornalismo, la conduttrice vuole mostrare che la sua esperienza non si limita al gossip ma può spingersi verso contenuti più impegnati.

Il ritratto delle colleghe: umanità e professionalità

Nel corso dell’intervento Giulia ha tracciato ritratti di alcune protagoniste della tv italiana, evidenziando lati poco noti al grande pubblico. Ha parlato di Antonella Clerici sottolineandone l’umanità e la semplicità nei rapporti quotidiani; ha definito Silvia Toffanin una professionista molto attenta alla sensibilità degli ospiti; ha espresso ammirazione per Milly Carlucci, a cui riconosce una carriera solida e la capacità di rinnovarsi.

Pareri sulla tv pop e le regole dei programmi

Riguardo alla televisione più popolare, Salemi ha riconosciuto a Barbara D’Urso il merito di aver creato dinamiche televisive capaci di coinvolgere il pubblico. Ha inoltre riportato un dettaglio non ufficiale legato ai meccanismi di alcuni programmi: a Ballando con le Stelle, secondo quanto detto, esisterebbe una prassi che esclude dalla partecipazione chi ha alle spalle esperienze consolidate nei reality, una circostanza che limita le possibilità per chi come lei vorrebbe mettersi in gioco anche in quel contesto.

Scelte sulla privacy e la vita familiare

Un altro tema centrale dell’incontro è stato il rapporto con la sfera privata. Dopo la nascita del figlio Kian e gli anni di esposizione mediatica condivisa con Pierpaolo Pretelli, la coppia ha concordato di ridurre la comunicazione pubblica su aspetti sentimentali e familiari. La decisione di mantenere minore riserbo nasce dal desiderio di limitare le speculazioni e di tutelare il nucleo familiare, evitando risposte continue a voci o presunte crisi.

Strategie per cambiare percezione

Per allontanare l’etichetta di ‘trash’ Salemi afferma di non rinnegare il proprio passato ma di lavorare attivamente per mostrare competenze diverse: il podcast, la partecipazione a format generalisti e l’impegno nello studio degli ospiti sono strumenti che usa per costruire una reputazione più solida. Spiega che servono sforzi maggiori per essere presi sul serio quando si proviene da un mondo percepito come leggero.

Prospettive future e volontà di mettersi in gioco

Guardando avanti, Giulia Salemi non nasconde la volontà di continuare a sperimentare ruoli diversi: si dichiara pronta a tornare come inviata in programmi come Pechino Express, e racconta di aver sostenuto provini che l’hanno portata a essere scelta per alcuni incarichi, elemento che considera già una vittoria. L’atteggiamento è quello di chi non teme di dichiararsi ambizioso e di cercare occasioni per dimostrare sul campo le proprie capacità.

In sintesi, l’intervento al Festival della Tv di Dogliani mostra una Giulia Salemi determinata a trasformare l’immagine pubblica attraverso progetti concreti e scelte strategiche: valorizzare la propria professionalità, difendere la privacy della famiglia e coltivare rapporti umani autentici con colleghi autorevoli sono i cardini del suo piano.