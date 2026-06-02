Tragedia a Roccafranca, in provincia di Brescia, dove un ragazzo di 22 anni è morto cadendo dal cofano dell’auto guidata da un suo amico. I dettagli.

Tragedia a Brescia, si aggrappa al cofano dell’auto dell’amico e cade: 23enne muore

Nella tarda serata di ieri, lunedì 1 giugno 2026, si è consumata una tragedia a Roccafranca, nel Bresciano.

Pio Domenico Fazzolari, 23 anni il prossimo luglio, è morto dopo essere caduto dal cofano dell’auto guidata da un suo amico a pochi metri da casa. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo era stato riaccompagnato a casa dall’amico ma, prima di salutarsi, si sarebbe aggrappato al cofano dell’auto e, quando il guidatore ha accelerato, il 22ebbe avrebbe perso l’equilibrio cadendo e battendo violentemente la testa sull’asfalto.

A nulla è servito l’intervento dei soccorsi.

Brescia, 23enne cade dal cofano dell’auto dell’amico e muore: indagini in corso

La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto ieri sera a Roccafranca, dove un 22enne è morto cadendo dal cofano dell’auto guidata da un suo amico.

Il conducente dell’auto al momento risulterebbe indagato per omicidio stradale, anche se gli inquirenti non escludono una diversa qualificazione giuridica dei fatti, con la possibile contestazione dell’omicidio colposo alla luce della dinamica emersa.