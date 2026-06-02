Perché criticare lo Stato di Israele non è automaticamente antisemitismo in Australia

Perché criticare lo Stato di Israele non è automaticamente antisemitismo in...

Perché criticare lo Stato di Israele non è automaticamente antisemitismo in...

La vicenda della commissione reale avviata dopo l'attacco di Bondi mette in luce la tensione tra tutela della comunità e salvaguardia del dibattito politico: distinguere tra critica dello Stato di Israele e antisemitismo è fondamentale per la democrazia australiana

Il percorso avviato in Australia dopo l’attacco al raduno di Chanukah a Bondi ha aperto discussioni complesse sul confine tra antisemitismo e critica politica. L’attentato del 14 dicembre 2026, che ha provocato la morte di 15 persone, ha spinto il governo federale a istituire una Royal Commission on Antisemitism and Social Cohesion, presieduta dall’ex giudice della High Court Virginia Bell, che ha pubblicato un rapporto provvisorio il 30 aprile 2026.

Perché la definizione conta

Il dibattito centrale ruota attorno all’adozione da parte della commissione della definizione di antisemitismo proposta dall’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Quella definizione include esempi che interpretano alcune critiche a Israele come forme di antisemitismo, e questo ha suscitato preoccupazione: se la critica alle politiche di uno Stato viene equiparata a odio razziale, il dibattito pubblico rischia di essere compresso e la responsabilità politica attenuata.

Conseguenze per la libertà di espressione

Una definizione troppo ampia può trasformare l’analisi delle operazioni militari, delle politiche di occupazione o delle dichiarazioni di funzionari in accuse di pregiudizio contro gli ebrei. Ciò potrebbe indurre giornalisti, accademici e attivisti a praticare l’autocensura, limitando la capacità della società di interrogare comportamenti statali e di promuovere la responsabilità internazionale.

La sicurezza, le forze dell’ordine e le audizioni pubbliche

Parallelamente alla questione semantica, le audizioni hanno esaminato il ruolo di ASIO e della polizia nello scenario che ha preceduto l’attacco. Testimonianze hanno evidenziato tensioni sulle valutazioni del rischio, l’allocazione delle risorse e la presenza di agenti agli eventi pubblici. Il fatto che la comunità di sicurezza privata, Community Security Group NSW, avesse chiesto una presenza statica di polizia e che quella richiesta non sia stata interamente soddisfatta è emerso come punto critico nelle udienze.

Le spiegazioni degli ufficiali

I rappresentanti di NSW Police hanno sostenuto che le decisioni erano basate su valutazioni del rischio disponibili al momento e che alcune operazioni come l’Operation Shelter erano state de-escalate a seguito di una diminuzione degli incidenti violenti. Tuttavia, email interne mal formulate e la mancata presenza continuativa di pattuglie al raduno di Chanukah sono state messe in discussione, sollevando interrogativi sulla gestione operativa.

Il danno della confusione di ruoli

Un altro elemento emerso riguarda l’identificazione fra cittadinanza e politica estera: trattare la comunità ebraica come un blocco uniformemente schierato con le scelte del governo israeliano sminuisce la pluralità di opinioni presenti. Molti ebrei australiani si sono detti contrari alle operazioni a Gaza e configurare tali posizioni come inautentiche o addirittura antisemitiche rischia di escludere proprio quelle voci che potrebbero contribuire a combattere l’odio.

Effetti sulla coesione sociale

Se le istituzioni pubbliche iniziano a confondere critica politica e discriminazione, il risultato potrebbe essere paradossale: rafforzare i pregiudizi che si vorrebbero contrastare. Immagini e notizie dalla Striscia di Gaza hanno mobilitato giovani e cittadini che chiedono un riesame delle politiche internazionali; bollare queste mobilitazioni come antisemitiche può alimentare sfiducia verso il sistema politico e persino legittimare narrazioni complottiste.

Verso un bilancio ragionevole

La commissione ha ancora spazio di manovra nella versione finale del suo rapporto. Diverse istituzioni mediatiche, come l’ABC e la SBS, hanno evitato di sovrapporre automaticamente Israele e comunità ebraica e non hanno adottato pedissequamente la definizione IHRA. Gli obiettivi raccomandati per preservare la coesione sociale includono: una distinzione chiara tra odio verso gli ebrei e critica di uno Stato, il riconoscimento della diversità di opinioni all’interno della comunità ebraica e la protezione dello spazio politico per palestinesi e alleati di esprimere le proprie esperienze.

In definitiva, affrontare l’antisemitismo richiede strumenti mirati che non sopprimano la libertà di indagine e di critica politica. Riconoscere la differenza fra attacco razziale e contestazione delle politiche statali è essenziale per non compromettere né la sicurezza della comunità ebraica né i principi democratici che regolano il dibattito pubblico.