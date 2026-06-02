La giornata dell’1 giugno è stata segnata da diversi episodi gravi che si sono verificati in svariati luoghi d’Italia uno dei peggiori è accaduto al nord ed ha coinvolto un aereo ultraleggero, il bilancio sarebbe potuto essere ben più elevato scopriamo cosa è accaduto e chi è stato coinvolto.

Aerei, le pericolosità durante i voli

Gli aerei sono dei mezzi comodi per attraversare lunghe distanze in tempi relativamente brevi ma allo stesso tempo come ogni altro mezzo a motore possono essere coinvolti in guasti che portano a volte in incidenti gravi.

Quando ciò si verifica il pilota e l’equipaggio di bordo devono essere in grado di captarne i segnali e tentare in ogni modo di salvarsi, possibilmente riducendo al minimo gli effetti.

I piloti infatti si allenano sulla gestione di questi momenti difficili, con la speranza naturalmente di non trovarvisi coinvolti durante la loro carriera.

Ultraleggero si schianta tra le case, pilota morto e allievo ferito

L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in località Valbrembo, in provincia di Bergamo, poco distante da un piccolo aeroporto.

Il pilota di 26 anni è morto sul colpo, gravemente ferito l’allievo 20enne che era a bordo del Cesna della Canton Air. Sul posto, come riporta SkyTG24 sono arrivate due ambulanze, due automediche, i vigili del fuoco ed i Carabinieri per ricostruire quanto accaduto.

Secondo alcuni testimoni il velivolo avrebbe urtato un pilone dei cavi elettrici, perdendo quota ed atterrando tra le case in via Giovanni Bosco.