Missili e droni russi contro diverse città ucraine: diversi morti e centinaia di feriti, la situazione.

Massiccio attacco russo in Ucraina nella notte, missili e droni hanno colpito diverse città causando morti e feriti. Le autorità: “Restate nei rifugi“.

Guerra in Ucraina, massiccio attacco russo nella notte: ci sono morti e feriti

Notte di raid russi in Ucraina, con missili e droni che hanno colpito diverse città tra le quali anche la capitale Kiev.

Si è trattato di uno degli attacchi più violenti dall’inizio del conflitto e ha causato almeno 11 morti e oltre 100 feriti. Oltre alla capitale, la città più colpita risulta essere Dnipro. L’aeronautica militare ucraina ha dichiarato che le forze russe hanno lanciato almeno 73 missili da crociera, balistici e ipersonici e oltre 656 droni d’attacco.

A essere abbattuti e intercettati tra questi 40 missili e 602 droni.

Massiccio attacco russo in Ucraina, palazzi a fuoco e morti: “Restate nei rifugi”

Come visto nella notte c’è stato un massiccio attacco russo in Ucraina. Tra le città più colpite la capitale Kiev, con il sindaco, Vitaly Klitschko che su Telegram ha scritto ai cittadini: “Esplosioni in città.

Le forze di difesa aerea sono in azione! Restate nei rifugi!”. Le prime esplosioni nella capitale ucraina si sono sentite intorno alle ore 1.30, poco prima dell’attivazione dell’allarme aereo. Le esplosioni sono andate avanti sino alle 7.30 (ora locale).