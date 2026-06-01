Una tragedia ha colpito Modesto, in California, dove una nonna, una giovane madre e un neonato di due settimane sono stati trovati morti all’interno della loro abitazione, vittime di un triplice omicidio a coltellate. Nella stessa casa sarebbe stato rinvenuto anche un bimbo di 3 anni, rimasto illeso. Secondo la polizia, il principale sospettato sarebbe un uomo di 28 anni legato alla famiglia, poi arrestato poco distante dalla scena del crimine.

Le autorità stanno ancora ricostruendo il movente, mentre la comunità locale resta sconvolta dalla violenza dell’accaduto.

Triplice omicidio in California: nonna, mamma e bimbo di due settimane trovati accoltellati in casa

Come riportato da SFGATE, un uomo di 28 anni è stato posto in stato di fermo in relazione a un brutale triplice omicidio avvenuto a Modesto alla fine della scorsa settimana, una tragedia che ha coinvolto tre generazioni della stessa famiglia.

La polizia di Modesto è intervenuta il 28 maggio poco dopo le 9 del mattino in un’abitazione situata nel blocco 1600 di Monterey Avenue, in seguito a una segnalazione di disturbo. All’interno dell’edificio gli agenti si sono trovati davanti a una scena estremamente violenta: per prima è stata rinvenuta senza vita Fabiola Gonzalez-Nunez, 23 anni, colpita da diverse coltellate.

Proseguendo le ricerche nell’abitazione, gli investigatori hanno scoperto anche il corpo della madre, Maria Silvia Nunez-Villalobos, 54 anni, anch’essa uccisa con un’arma da taglio.

Un neonato di due settimane, identificato dai familiari come Mateo Gonzalez, era stato gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è successivamente deceduto. All’interno della casa è stato trovato anche un bambino di 3 anni, rimasto illeso ma comunque affidato alle cure mediche e successivamente preso in carico dai Servizi di Protezione dell’Infanzia.

Durante le prime fasi dell’intervento, gli agenti hanno ritenuto possibile che il sospettato fosse ancora nelle vicinanze: per questo è stato istituito un perimetro di sicurezza e sono intervenute unità speciali come la SWAT, la squadra negoziazione ostaggi e la divisione investigativa. Per precauzione, una scuola vicina, la Orville Wright Elementary School, è stata messa in lockdown e studenti e personale sono stati trasferiti alla La Loma Junior High per ricongiungersi con le famiglie.

Nonna, mamma e bimbo di due settimane trovati accoltellati in casa: arrestato 28enne

Come riportato da SFGATE, le indagini hanno portato all’individuazione del presunto responsabile, Joaquin Escoto, 28 anni, rintracciato nascosto in un’abitazione non lontana dalla scena del crimine e successivamente arrestato. Secondo quanto riferito dalla polizia, l’uomo viveva con le vittime e sarebbe il padre dei due bambini presenti in casa. Inoltre, avrebbe avuto una relazione con Fabiola Gonzalez-Nunez, anche se i dettagli esatti del loro legame restano ancora sotto accertamento.

Dopo l’arresto, Escoto è stato trasferito nel carcere della contea di Stanislaus con tre capi d’accusa per omicidio, aggravati da circostanze speciali, oltre all’uso di un’arma letale e a un mandato di arresto pendente per un precedente caso di guida in stato di ebbrezza. L’uomo è detenuto senza possibilità di cauzione e dovrà comparire in tribunale nella giornata di lunedì.

La vicenda ha profondamente scosso la comunità e i familiari delle vittime, che attraverso una raccolta fondi online hanno espresso il proprio dolore, sottolineando come in un attimo siano stati cancellati legami, ricordi e progetti per il futuro.