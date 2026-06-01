Infestazione di topi in Australia: danni ai raccolti e crescenti difficoltà per gli agricoltori. Ecco cosa sta succedendo.

In diverse aree agricole dell’Australia si sta registrando una forte invasione di topi che sta mettendo in seria difficoltà gli agricoltori. L’infestazione, particolarmente intensa nelle zone cerealicole, sta causando danni ai raccolti e problemi anche nelle abitazioni rurali. Il fenomeno si inserisce in un contesto già complesso per il settore, segnato dall’aumento dei costi e da condizioni economiche e climatiche sfavorevoli.

Emergenza dei topi nelle aree agricole in Australia

In diverse zone rurali dell’Australia si sta diffondendo una grave infestazione di topi che sta mettendo in allarme gli agricoltori. I roditori si spingono fino alle abitazioni e, soprattutto, compromettono in modo pesante le coltivazioni di cereali, generando danni estesi ai campi. Questa situazione arriva in un momento già complesso per il settore agricolo, che deve fare i conti anche con difficoltà nella fornitura di carburante e fertilizzanti legate alle tensioni internazionali tra Stati Uniti, Israele e Iran.

Il fenomeno non è nuovo, ma l’intensità attuale è particolarmente preoccupante. Nelle regioni dell’Australia Occidentale e Meridionale, gli agricoltori hanno iniziato a segnalare una crescita rapida delle popolazioni già da marzo. In passato, episodi simili avevano già colpito duramente il Paese, come nel 2021, quando ampie aree del Nuovo Galles del Sud e del Queensland furono devastate da una vera e propria esplosione demografica di roditori.

In alcune situazioni estreme, si arrivò persino allo spostamento di detenuti a causa dei danni provocati nelle strutture penitenziarie.

Le testimonianze degli agricoltori descrivono una presenza costante e invasiva. Geoff Cosgrove racconta alla BBC: “Giocano con la tua mente, li senti correre di notte, sul soffitto, nei condizionatori” e sottolinea come questa sia la peggiore infestazione mai vissuta nella sua esperienza agricola. Anche Belinda Eastough evidenzia la gravità del fenomeno, spiegando che in alcune aree i topi restano concentrati nei campi perché trovano abbondanza di cibo.

Agricoltori contro la “piaga dei topi”: conseguenze economiche e strategie di contenimento

L’impatto della crisi è anche economico e organizzativo. Gli agricoltori sono costretti a investire somme molto elevate per ripristinare le colture distrutte e per utilizzare esche rodenticide nei campi, sottraendo tempo prezioso alla normale attività agricola. Il lavoro nei periodi di semina, fondamentali per la produzione cerealicola, diventa particolarmente critico: se i semi non vengono protetti in tempo, i roditori possono distruggere intere file di coltivazioni appena piantate.

Come osserva un agronomo del CSIRO: “Generalmente, una peste è definita come 800 topi per ettaro“, ma in alcune zone si registrano numeri molto superiori, con densità stimate nell’ordine delle migliaia per ettaro. Le condizioni ambientali contribuiscono al problema: raccolti abbondanti e residui di cereali nei campi offrono una fonte di nutrimento continua, mentre le piogge estive favoriscono ulteriore vegetazione, creando un ambiente ideale per la proliferazione.

La pressione sugli agricoltori è aggravata anche dall’aumento dei costi energetici: “Ora paghiamo il doppio per il carburante rispetto a due, tre mesi fa“. Nonostante la gravità del problema, negli ultimi giorni si intravede un lieve miglioramento grazie a temperature più basse e all’introduzione di esche più potenti.