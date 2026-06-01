Salute: Tagliabue (Sinu), ‘premiamo giovani ricercatori impegnati nell’invecchiamento in salute’

“La mission della Sinu - Società italiana di nutrizione umana è promuovere la ricerca scientifica e, in particolare, favorire il lavoro e la collaborazione tra i giovani ricercatori, che sono la forza della società e sono presenti in grande numero a questo congresso nazionale. Per questo motivo...

“La mission della Sinu – Società italiana di nutrizione umana è promuovere la ricerca scientifica e, in particolare, favorire il lavoro e la collaborazione tra i giovani ricercatori, che sono la forza della società e sono presenti in grande numero a questo congresso nazionale. Per questo motivo la Sinu ha deciso di accettare con grande piacere la proposta di Fondazione Danone di portare alla II edizione il rinnovo del Premio Andrea Ghiselli, destinato a premiare i giovani ricercatori che hanno compilato una tesi di dottorato sulla tematica dell’impegno impatto della nutrizione sul percorso di invecchiamento in salute”.

Lo ha detto Anna Tagliabue, presidente Sinu – Società italiana di nutrizione umana, nel corso del 46esimo Congresso Nazionale Sinu, in programma a Bergamo presso il Centro Congressi Giovanni XXIII dal 27 al 29 maggio.

https://www.youtube.com/watch?v=7N87O0qHRHo