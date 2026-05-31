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Musica dal vivo motore per l'economia italiana: spesi oltre 1 miliardo di euro nel 2025

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La musica dal vivo si conferma motore per l'economia italiana. Nel 2025 per i concerto sono stati spesi oltre 1 miliardo di euro. I dati Assoconcerti....

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La musica dal vivo si conferma motore per l’economia italiana. Nel 2025 per i concerto sono stati spesi oltre 1 miliardo di euro. I dati Assoconcerti.

https://www.youtube.com/watch?v=bk78GMommPQ