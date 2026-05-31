Home > Video > Musica dal vivo motore per l'economia italiana: spesi oltre 1 miliardo di eur... Musica dal vivo motore per l'economia italiana: spesi oltre 1 miliardo di euro nel 2025 La musica dal vivo si conferma motore per l'economia italiana. Nel 2025 per i concerto sono stati spesi oltre 1 miliardo di euro. I dati Assoconcerti.... di Adnkronos Pubblicato il 31 Maggio 2026 alle 16:20 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos La musica dal vivo si conferma motore per l’economia italiana. Nel 2025 per i concerto sono stati spesi oltre 1 miliardo di euro. I dati Assoconcerti. https://www.youtube.com/watch?v=bk78GMommPQ